Последнее приключение Индианы Джонса: как с нами попрощался любимый киногерой

Погоня на параде в честь высадки американских астронавтов на Луну - одна из самых впечатляющих сцен фильма. На кадре - Бойд Холбрук в роли головореза Клабера Фото: SCANPIX

Это масштабное предисловие - последний ностальгический оммаж лихим и безрассудным приключениям молодого Инди. Пусть верится в них с трудом, да и жанр семейного приключенческого блокбастера уже давно уступил первенство кинокомиксам для подростков, сделать нового "Индиану Джонса" без язвительных шуточек и драки с нацистами на крыше едущего поезда было бы авторским преступлением.

Вся эта лихая придурковатость, которая смотрелась бы куда лучше, появись на экраны лет сорок назад, впрочем, вскоре сменяется судьбоносным 1969-м. В самом разгаре война во Вьетнаме (именно там погибает сын Джонса - герой Шайи ЛаБафа из "Королевства хрустального черепа") и антивоенные демонстрации, однако после возвращения экипажа корабля "Аполлон-11" США куда больше поглощены эпохальной победой - покорением Луны. Всеобщее ликование игнорирует лишь сам доктор Джонс - вместо этого он в одних трусах ругается с шумными соседями, добавляет виски в утренний кофе и ведет тоскливую лекцию по археологии, которой не интересуется ровно ни один студент.

Фиби Уоллер-Бридж после сверхуспешной "Дряни" (Fleabag) продолжила завоевывание мира кино с помощью блокбастеров. Так, она стала одним из сценаристов фильма "Не время умирать" про Джеймса Бонда, а теперь сыграла в фильме про Индиану Джонса Фото: SCANPIX