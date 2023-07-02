Последнее приключение Индианы Джонса: как с нами попрощался любимый киногерой

В кинотеатрах Латвии - пятая часть легендарной кинофраншизы про археолога Индиану Джонса с уже 80-летним Харрисоном Фордом в главной роли. Насколько убедительны такие "старики-разбойники" выглядят в 2023 году и способна ли культовая серия впечатлить так же, как однажды в детстве - разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Оценка: ⭐⭐⭐
- "Индиана Джонс и колесо судьбы"/Indiana Jones and the Dial of Destiny
- США, 2023
- Приключения, семейный фильм
- Режиссер: Джеймс Мэнголд
- В ролях: Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas
1969 год. Человек впервые ступил на Луну, и весь мир устремил взгляд в яркое будущее. В это время 70-летний археолог Генри "Индиана" Джонс (его сыграл 80-летний Харрисон Форд), потерявший сына и переживающий болезненный развод, получает новый удар - его провожают на "долгожданную" пенсию.
Вскоре Инди встречает свою крестницу Хелену Шоу (Фиби Уоллер-Бридж), которая расспрашивает его о таинственном Циферблате Архимеда, первую половину которого Инди выкрал у нацистов еще в 1944 году. Намерения плутовки Хелены оказываются вовсе не научными, а перед обоими искателями приключений вскоре вырастает новая угроза - бывший нацист Юрген Фёллер (Мадс Миккельсен), уверенный в том, что благодаря Циферблату можно путешествовать во времени…
Время не щадит даже любимых киногероев детства - в "Индиана Джонс и колесо судьбы" полюбившийся герой предстает перед нами "душным" стариканом-выпивохой с больными коленями, а его старинный друг-египтянин Салах из ранних фильмов - так и вовсе бесславным таксистом-иммигрантом. Доктор Джонс, несомненно, постарел, притом не самым лучшим образом, и спасибо авторам хотя бы за то, что они не стали этого избегать. Пусть, готовясь к съемкам, Харрисон Форд (он к роли Джонса пообещал больше не возвращаться) и проезжал на велосипеде регулярные марафоны свыше 60 км, главные экшн-сцены с участием героя создатели оставили для большого открывающего флэшбека - действие в нем происходит в 1944 году, а персонажа существенно омолодили на компьютере.
Это масштабное предисловие - последний ностальгический оммаж лихим и безрассудным приключениям молодого Инди. Пусть верится в них с трудом, да и жанр семейного приключенческого блокбастера уже давно уступил первенство кинокомиксам для подростков, сделать нового "Индиану Джонса" без язвительных шуточек и драки с нацистами на крыше едущего поезда было бы авторским преступлением.
Вся эта лихая придурковатость, которая смотрелась бы куда лучше, появись на экраны лет сорок назад, впрочем, вскоре сменяется судьбоносным 1969-м. В самом разгаре война во Вьетнаме (именно там погибает сын Джонса - герой Шайи ЛаБафа из "Королевства хрустального черепа") и антивоенные демонстрации, однако после возвращения экипажа корабля "Аполлон-11" США куда больше поглощены эпохальной победой - покорением Луны. Всеобщее ликование игнорирует лишь сам доктор Джонс - вместо этого он в одних трусах ругается с шумными соседями, добавляет виски в утренний кофе и ведет тоскливую лекцию по археологии, которой не интересуется ровно ни один студент.
Даже в новое приключение Джонс пускается не добровольно, а, скорее, из-за обстоятельств - то чтобы спастись от обвинений в убийстве, то чтобы выручить крестницу в беде. Даже во время кувырков и головокружительных трюков герой Форда выглядит, скорее, не впечатляюще, а растерянно-неповоротливо. Но - в хорошем смысле: седовласого старца становится еще больше жаль. В одном из самых забавных эпизодов искатель приключений и вовсе перечисляет все, что досталось ему после многолетних авантюр - пластины в коленях, повышенная утомляемость и бесконечная боль во всем теле.
Старость Инди, его неудовлетворенность судьбой и поиск утешения в истории удачно пересекаются с идеей о путешествиях во времени, на которые якобы способен артефакт Циферблат Архимеда, он же Антикитерский механизм (кстати, существущий на самом деле). Об упущенных возможностях тоскуют и другие герои фильма - авантюристка Хелена (Фиби Уоллер-Бридж нет-нет да напомнит свою знаменитую Fleabag) и злодей Юрген Фёллер (пусть антагонист в виде бывшего нациста сейчас и выглядит смешно). Отношения с собственным прошлым - болезненная тема для любого человека, поэтому история с машиной времени отзовется во многих зрителях.
В своем отношении к истории и науке серия об Индиане Джонсе всегда напоминала "Парк Юрского периода", особенно учитывая, что за режиссуру первых частей обоих ответственен Стивен Спилберг (он же должен был снимать и новый фильм про Джонса, но уступил режиссерское кресло Джеймсу Мэнголду - постановщику кинокомиксового "Логана" и бойкого "Ford против Ferrari"). Авторы что "Парка", что "Индианы Джонса" искали фантастическое не в будущем, а в глубоком прошлом - и Сэм Нил, пораженный ожившими динозаврами - то же, что Харрисон Форд перед лицом очередного удивительного свидетельства истории (в новом фильме его ждет еще более поразительное зрелище).
Первая половина нового "Индианы Джонса" многим может показаться именно неудачным путешествием сквозь десятилетия и вновь напомнит серию об оживших динозаврах - правда, уже не нетленную классику, а сомнительные последние фильмы. Во время просмотра трилогии-ребута хотелось вновь почувствовать себя ребенком, но вместо этого накатывало удушающее чувство нелепости без намека на детский восторг. Некоторых динозавров лучше не воскрешать.
Создателям последнего "Индианы Джонса" этого удалось избежать: любимый герой действительно изменился, но это не просто косметическая процедура, а внутренняя, содержательная человеческая метаморфоза, и чем дольше вы смотрите фильм, тем сильнее это заметно - особенно во впечатляющем финале.
Вывод: Не ждите от нового "Индианы Джонса" тех же ощущений, что были в детстве - за сорок с лишним лет, прошедших с первой части, изменились мир, зрители и сам Инди. История героя, по крайней мере в исполнении Харрисона Форда, заканчивается на высокой и вдохновляющей ноте - это не то, чего мы ожидали, но тем оно и ценнее.
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