Чт, 16.06.2022
Понимаешь, что Пугачева прямо сейчас жена декабриста? Мне нравится задавать вопрос: "А Алла Пугачева - тоже мразь сейчас?". Ничего не отвечают. Говорят: "А при чем тут Пугачева?" Руслан Белый, комик
Руслан Белый, комик
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  • Кинотеатры Латвии вновь заполонили динозавры. Но пугают они уже совсем не так, как когда-то...

Кинотеатры Латвии вновь заполонили динозавры. Но пугают они уже совсем не так, как когда-то...

Лето 2022 года, а по латвийским кинотеатрам вновь разгуливают динозавры. Все потому, что до экранов добралась заключительная часть "новой" трилогии Юрского периода - фильм Колина Треворроу "Мир Юрского периода: Господство", и реакция на него авторов видеоподкаста "Кина - будет!" оказалась довольно... яркой.

Оригинальный "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга вышел в далеком 1993 году, за несколько месяцев до его же оскароносного "Списка Шиндлера", и стал эталоном семейного приключенческого кино.

Почти тридцать лет спустя в шестом по счету фильме серии "отец" франшизы присутствует лишь в скромной роли исполнительного продюсера, да и сам фильм оказывается далек от доисторического предка, пусть в нем к привычным по предыдущим сериям Крису Пратту и Брайс Даллас Ховард присоединилось трио из первых фильмов - Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм.

Стало ли "Господство" достойным продолжением знаменитой серии, внесло в нее что-то новое или оказалось безнадежно устаревшим? Смотрите и слушайте в новом выпуске "Кина - будет!".

Кстати, теперь нас можно слушать и в Spotify!

Авторы подкаста посмотрели фильм в зале Isense кинотеатра Forum Cinemas.

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