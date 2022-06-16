Кинотеатры Латвии вновь заполонили динозавры. Но пугают они уже совсем не так, как когда-то...

Оригинальный "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга вышел в далеком 1993 году, за несколько месяцев до его же оскароносного "Списка Шиндлера", и стал эталоном семейного приключенческого кино.

Почти тридцать лет спустя в шестом по счету фильме серии "отец" франшизы присутствует лишь в скромной роли исполнительного продюсера, да и сам фильм оказывается далек от доисторического предка, пусть в нем к привычным по предыдущим сериям Крису Пратту и Брайс Даллас Ховард присоединилось трио из первых фильмов - Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм.

Стало ли "Господство" достойным продолжением знаменитой серии, внесло в нее что-то новое или оказалось безнадежно устаревшим? Смотрите и слушайте в новом выпуске "Кина - будет!".

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Авторы подкаста посмотрели фильм в зале Isense кинотеатра Forum Cinemas.