В России на Первом канале девочка показала жест, сигнализирующий о помощи

Выпуск передачи вышел 21 июня и был посвящен семье Кристины и Карена из Москвы, которые не могут поделить опеку над двумя дочерями: восьмилетней Вероникой и четырехлетней Миланой. Карен говорит, что Кристина не дает ему видеться с Миланой, а Кристина, в свою очередь, рассказывает, что подвергалась домашнему насилию со стороны бывшего мужа. Сейчас женщина живет с дочками отдельно от него.

В съемках передачи приняли участие и сами дочери. В интервью Вероника за спиной у сестры раскрыла ладонь в сторону камеры, согнула большой палец, а затем обхватила его другими пальцами. В этот момент она говорила на камеру, как любит маму.

В редакции "Мужское / Женское" сообщили "Подъему", что обратили внимание на жест девочки: "Мы получили огромное количество обращений по поводу подачи сигнала SOS ребенком из программы "Сутяжники". Спешим вас успокоить: редакцией программы были приняты все необходимые в таких ситуациях меры (...) В данный момент Следственным комитетом проводится проверка данной семьи".

По данным Mash, семью из выпуска поставили на учет в органы опеки почти сразу после развода Кристины и Карена - по жалобе на "неадекватное поведение" матери от врачей одной из больниц, куда однажды попала Вероника. По словам Карена, его бывшая жена бьет детей и страдает эмоциональными срывами, а новый сожитель Кристины находится в розыске за избиение ее же родителей.

Сигнал о помощи стали использовать во время пандемии, когда из-за карантинов и других ограничений зафиксировали рост случаев домашнего насилия. Изначально жест придумал Канадский женский фонд, а после того, как его одобрили другие общественные организации, он распространился по всему миру.