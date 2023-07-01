Видео ⟩ В Риге погиб мотоциклист. Полиция ищет свидетелей

29 июня в Риге, в Агенскалнсе, произошло ДТП, в котором водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в ограждение. Государственная полиция просит отозваться очевидцев, которые могли бы предоставить полезную информацию для следствия, так как обстоятельства смерти мужчины неясны, сообщает передача Degpunktā.
Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента и расследует обстоятельства аварии.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
Представители Государственной полиции призывают очевидцев аварии связаться с ними по телефону 67219724 или 110.
Уже сообщалось, что 29 июня после 22:00 в Риге на Ранькя дамбис водитель мотоцикла CBR выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии мотоциклист погиб.
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