Видео ⟩ В Риге погиб мотоциклист. Полиция ищет свидетелей

29 июня в Риге, в Агенскалнсе, произошло ДТП, в котором водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в ограждение. Государственная полиция просит отозваться очевидцев, которые могли бы предоставить полезную информацию для следствия, так как обстоятельства смерти мужчины неясны, сообщает передача Degpunktā.