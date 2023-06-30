Смертельное ДТП в Риге: погиб мотоциклист

Вчера после 22:00 в Риге на Ранькя дамбис водитель мотоцикла CBR выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии мотоциклист погиб.

Шесть пострадавших были велосипедистами, четверо - водителями электросамокатов и двое - пешеходами.

Вчера полиция задержала семерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии, начато четыре уголовных процесса.

Составлено 253 административных протокола о превышении скорости, шесть - за агрессивное вождение, а всего за нарушения правил дорожного движения оформлено 503 протокола.