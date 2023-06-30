Смертельное ДТП в Риге: погиб мотоциклист

Вчера, 29 июня, в Латвии было зарегистрировано 149 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и 21 получил травмы, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
Вчера после 22:00 в Риге на Ранькя дамбис водитель мотоцикла CBR выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии мотоциклист погиб.
Шесть пострадавших были велосипедистами, четверо - водителями электросамокатов и двое - пешеходами.
Вчера полиция задержала семерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии, начато четыре уголовных процесса.
Составлено 253 административных протокола о превышении скорости, шесть - за агрессивное вождение, а всего за нарушения правил дорожного движения оформлено 503 протокола.
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