Россия снова атаковала Киев беспилотниками

"Силами и средствами нашей ПВО все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены. Спасибо охранникам нашего неба за отличную работу!" - сказано в заявлении Попко.

Очевидцы, с которыми поговорили журналисты агентства Reuters, подтвердили, что слышали "звуки, напоминающие те, которые слышны, когда система ПВО сбивает цели".

Глава областной администрации Киева Руслан Кравченко сказал, что "факты попаданий не зафиксированы".

"В то же время в результате падения обломков в двух районах Киевщины повреждены три частных дома. В частности, в одном из домов произошло возгорание. Повреждены перекрытия и стены здания. Пожар оперативно ликвидирован. В других двух домах - незначительные повреждения кровли, фасада, окон", - написал Кравченко в Facebook.

По словам Кравченко, один мужчина в результате атаки получил ранение ноги, ему оказана помощь.

Напомним, что Иран отрицает, что поставлял ударные беспилотники России после начала войны в Украине. Однако в середине мая координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, по данным США, с августа 2022 года Иран поставил России около 400 дронов, об это пишкт Русская служба BBC.

"На данный момент беспилотники являются основной формой военной помощи, которую Тегеран оказывает Москве", - заявил Кирби.