Фото ⟩ Пятая ночь беспорядков во Франции: задержаны почти 500 человек

Самые большие беспорядки ночью наблюдались в Париже, Марселе и Лионе, но в целом минувшая ночь была спокойнее предыдущих, сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, добавив, что это все благодаря решительным действиям полиции.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что 45 000 полицейских и пожарных были задействованы во Франции для борьбы с беспорядками. "Они проявили образцовое мужество перед лицом насилия", - написала министр в Twitter.

В пятницу, 20 июня, в ходе беспорядков было задержано 1311 человек, 79 сотрудников полиции получили ранения, сообщило в субботу Министерство внутренних дел.

Протесты во Франции вспыхнули во вторник вечером после того, как полиция застрелила 17-летнего юношу, который отказался выполнить требования дорожной полиции и остановить автомобиль.

Несмотря на усилия медиков, молодой человек, получивший ранение в грудь, скончался. Полицейский, стрелявший в молодого человека, был арестован и обвинен в непредумышленном убийстве.

В интервью France 5 мать убитого молодого человека обвинила полицейского в расизме, заявив, что он убил ее сына, потому что увидел "арабское лицо".

После этого инцидента беспорядки вспыхнули и на французских заморских территориях, включая Гайану и Мартинику.

Принимая во внимание неспокойную ситуацию в стране, президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 1 июля, отменил запланированный на следующую неделю визит в Германию.

Галерея: Беспорядки во Франции