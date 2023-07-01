Беспорядки во Франции: за ночь задержаны 1300 человек, президент Макрон отложил визит в Германию

Также распространяются кадры, на которых фургон таранит вход в супермаркет Aldi, после чего туда забегают люди. На других записях видно, что супермаркет горит.

По словам полиции, ранее участники беспорядков разграбили оружейный магазин в городе и украли охотничьи ружья, но не взяли боеприпасы.

Мэр Марселя Бенуа Паян призвал правительство немедленно направить дополнительные силы безопасности в город.

Позже глава МВД Дарманен написал в твиттере, что «в данный момент [в Марсель] прибывает подкрепление».

Пожарный тушит автобус в Нантере Фото: Reuters

Полицейский, застреливший подростка, арестован, ему предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве. В четверг он публично извинился перед семьей погибшего.

Его адвокат Лоран-Франк Льенар сказал, что полицейский «опустошен» и что его подзащитный — не такой человек, который «встает по утрам, чтобы убивать людей».

«Первыми словами, которые он произнес, были извинения. И последними словами, которые он сказал, были извинения перед семьей», — заявил адвокат обвиняемого.

Обвинения в расизме в адрес полиции Франции

Как передает из Нантера европейский редактор Би-би-си Катя Адлер, большинство людей, с которыми она там разговаривала, сочувствуют бунтующей молодежи.

"Они говорят нам, что дискриминация со стороны полиции широко распространена в подобных рабочих кварталах, где многие из жителей имеют североафриканское происхождение", - пишет она.

"Суть их слов можно свести к тому, что во Франции все граждане считаются равными. Но некоторые равнее других", - добавляет Адлер.