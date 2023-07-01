В субботу президент Франции Эммануэль Макрон отложил запланированный визит в Германию из-за беспорядков во Франции. Ранее во время четвертой ночи беспорядков в стране были арестованы более 1300 человек.
Беспорядки во Франции: за ночь задержаны 1300 человек, президент Макрон отложил визит в Германию
Власти задействовали 45 тысяч полицейских и бронетехнику для обеспечения порядка на улицах.
Участники беспорядков поджигали здания и автомобили, а также врывались в магазины по всей стране, в том числе в Марселе, Лионе, Тулузе, Страсбурге, Лилле и Париже, в одном из пригородов которого — Нантере — и погиб 17-летний подросток.
По предварительным данным, несовершеннолетний Наэль М., потомок иммигрантов из Алжира, во вторник утром был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля Mercedes за нарушение правил и застрелен.
Полицейские поначалу заявили, что подросток пытался сбить их, но на опубликованном позже видео происшествие выглядит иначе.
Из-за смерти Наэля в обществе вновь зазвучали жалобы на брутальные методы французской полиции и обвинения ее в систематическом расизме. Подобные беспокойства о работе французских правоохранительных сил разделяют и международные правозащитные организации.
В субботу в Нантере проходят похороны Наэля. На церемонии прощания в местной мечети собралась большая толпа людей, и местным властям пришлось установить металлические ограждения для направления потока людей, передает газета Le Monde.
Семья молодого человека попросила прессу оставаться в стороне от церемонии.
Беспорядки со вторника
После смерти Наэля во вторник французские города каждую ночь охватывают беспорядки.
По данным МВД Франции, в ночь на субботу было арестовано 1311 человек, 79 полицейских и жандармов получили ранения, а спасательные службы зафиксировали 2500 пожаров.
Ранее глава МВД Жеральд Дарманен заявлял, что обстановка прошедшей ночью была намного спокойнее, чем накануне, когда арестовали более 900 человек.
Во время ночного визита в департамент Ивелин к западу от Парижа, он заявил, что масштаб беспорядков стал гораздо меньше, а в некоторых районах ситуация «чрезвычайно спокойная».
Но параллельно поступали сообщения о хаосе из городов по всей Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в пятницу сообщил, что около трети задержанных за участие в беспорядках «молоды или очень молоды». Глава МВД Жеральд Дарманен позже уточнил, что некоторым арестованным всего по 13 лет.
Он призвал родителей принять меры и убедиться, что дети, собиравшиеся протестовать, остались дома
Макрон осудил волну беспорядков, охвативших Францию в последние дни, и заявил, что смертью Наэля из участники пытаются оправдать насилие, назвав это «недопустимым использованием смерти подростка в своих целях».
В Марселе за ночь были задержаны не менее 80 человек.
На видеороликах, опубликованных в соцсетях, виден взрыв в старом порту города. Городские власти заявили, что расследуют причину происшествия, но предполагают, что жертв в результате взрыва нет.
Также распространяются кадры, на которых фургон таранит вход в супермаркет Aldi, после чего туда забегают люди. На других записях видно, что супермаркет горит.
По словам полиции, ранее участники беспорядков разграбили оружейный магазин в городе и украли охотничьи ружья, но не взяли боеприпасы.
Мэр Марселя Бенуа Паян призвал правительство немедленно направить дополнительные силы безопасности в город.
Позже глава МВД Дарманен написал в твиттере, что «в данный момент [в Марсель] прибывает подкрепление».
Полицейский, застреливший подростка, арестован, ему предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве. В четверг он публично извинился перед семьей погибшего.
Его адвокат Лоран-Франк Льенар сказал, что полицейский «опустошен» и что его подзащитный — не такой человек, который «встает по утрам, чтобы убивать людей».
«Первыми словами, которые он произнес, были извинения. И последними словами, которые он сказал, были извинения перед семьей», — заявил адвокат обвиняемого.
Обвинения в расизме в адрес полиции Франции
Как передает из Нантера европейский редактор Би-би-си Катя Адлер, большинство людей, с которыми она там разговаривала, сочувствуют бунтующей молодежи.
"Они говорят нам, что дискриминация со стороны полиции широко распространена в подобных рабочих кварталах, где многие из жителей имеют североафриканское происхождение", - пишет она.
"Суть их слов можно свести к тому, что во Франции все граждане считаются равными. Но некоторые равнее других", - добавляет Адлер.
При этом, она поясняет, что большинство ее собеседников резко отрицательно относятся к беспорядкам и насилию.
Те же сентименты отражены и в заявлении сборной Франции по футболу, обратившейся к бунтующей молодежи в соцсетях капитана команды Килиана Мбаппе.
«Многие из нас выросли в рабочих кварталах, и мы разделяем чувство боли и печали. Но печаль усугубляется тем, что нам приходится беспомощно наблюдать за этим процессом саморазрушения», - написали футболисты, призвав прекратить насилие и разрушение своих же кварталов.
О проблеме брутальности и дискриминации в работе полиции Франции уже много лет говорят и междунгародные правозащитные организации.
Так в 2021 году шесть НГО, включая Amnesty International и Human Rights Watch, подали коллективный иск против французского правительства за предполагаемую систематическую дискриминацию по отношению к темнокожим жителям со стороны полицейских, осуществляющих проверку документов.
В пятницу Офис Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выступил с критикой французской полиции, заявив, что убийство подростка стало тем «моментом для страны, когда должны быть приняты серьезные меры против глубоких проблем расизма и расовой дискриминации в правоохранительных органах».
МИД Франции назвал эти обвинения полностью необоснованными.