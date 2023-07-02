Признания в финансировании ЧВК "Вагнера" могут привести к новым обвинениям против Путина

После попытки переворота под руководством Евгения Пригожина Путин объявил, что наемники "полностью финансируются" российскими властями. Он добавил, что только за год, до мая 2023 года, они получили из государственного бюджета более 86 миллиардов рублей или более одного миллиарда долларов США.

По мнению экспертов в области международного права, это может облегчить выдвижение обвинений в военных преступлениях против Путина, сообщает The Guardian.

"Эти заявления потенциально могут иметь весьма существенные последствия, поскольку связывают ответственность за действия ЧВК "Вагнер" с действиями российского государства и лично Путина, как ее лидера", -

сказал Филипп Сэндс, профессор права Калифорнийского университета (UCL).

Президент России годами дистанцировался от ЧВК "Вагнер", основанной в 2014 году.

Во время боя в Сирии с американскими войсками в 2018 году Москва отрицала какой-либо контроль над силами ЧВК "Вагнер", а представитель Кремля в том же году заявил, что в России нет частных военных компаний.