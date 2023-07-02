Признания в финансировании ЧВК "Вагнера" могут привести к новым обвинениям против Путина

По мнению экспертов в области международного права, усилия Владимира Путина по прекращению переворота ЧВК "Вагнер", возможно, облегчили международному суду преследование его и российского государства за военные преступления, совершенные наемниками.
После попытки переворота под руководством Евгения Пригожина Путин объявил, что наемники "полностью финансируются" российскими властями. Он добавил, что только за год, до мая 2023 года, они получили из государственного бюджета более 86 миллиардов рублей или более одного миллиарда долларов США.
По мнению экспертов в области международного права, это может облегчить выдвижение обвинений в военных преступлениях против Путина, сообщает The Guardian.
"Эти заявления потенциально могут иметь весьма существенные последствия, поскольку связывают ответственность за действия ЧВК "Вагнер" с действиями российского государства и лично Путина, как ее лидера", -
сказал Филипп Сэндс, профессор права Калифорнийского университета (UCL).
Президент России годами дистанцировался от ЧВК "Вагнер", основанной в 2014 году.
Во время боя в Сирии с американскими войсками в 2018 году Москва отрицала какой-либо контроль над силами ЧВК "Вагнер", а представитель Кремля в том же году заявил, что в России нет частных военных компаний.
По словам Дапо Аканде, профессора международного публичного права, финансирование бойцов ЧВК "Вагнер" не возложит автоматически на Путина или на Россию юридическую ответственность за их преступления, но это может стать важной частью более крупного дела.
"Финансирование само по себе не является достаточным основанием для привлечения кого-либо к ответственности за международное преступление ... [но] из-за него трудно сказать, что "эти вещи не имеют к нам никакого отношения".
В истории есть определенный прецедент, когда виновными в военных преступлениях признали военизированные формирования, но не связанное с ними государство. Международный трибунал признал сербских боевиков виновными в массовом убийстве боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году, но Сербию признали виновной только в неспособности предотвратить геноцид. В Белграде некоторые сербские националисты исказили приговор, усмотрев в нем оправдательный приговор.
Суд не смог доказать, что военизированные формирования находились под непосредственным контролем сербских властей. На следующий день это различие было использовано в Белграде, когда в заголовках проправительственных или государственных газет говорилось что-то вроде: "Мы невиновны".
Комментарии Путина о финансировании ЧВК "Вагнер" могут стать решающим фактором в исходе будущих процессов.
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