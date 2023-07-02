Крайне правые на подъеме: что происходит с Европой

В качестве примера можно взять отношение к России. Большинство крайне правых партий традиционно имели тесные связи с Москвой. Однако после полномасштабной войны, развязанной Владимиром Путиным в Украине, такое отношение стало как минимум неловким, что заставило их лидеров изменить свою риторику.

Марк Леонард считает, что отношение ультраправых к ЕС является еще одним примером централизации правой части политического спектра.

После того как Британия проголосовала за выход из ЕС в 2016 году, Брюссель опасался эффекта домино, ожидая, что за «брекситом» последует «фрексит» (уход Франции), «даксит» (уход Дании), «италексит» (уход Италии) и целый ряд других «екситов», этот список можно продолжить.

В то время в целом ряде европейских стран партии, выступающие с позиций евроскепсиса, пользовались немалой популярностью. Однако с годами многие из них решили прекратить агитацию за выход из ЕС или отказ от общеевропейской валюты, поскольку оба этих шага были для большинства избирателей слишком радикальными.

Борис Джонсон на трибуне Фото: PA Media

Их лидеры внимательно изучили возможные социальные, политические и экономические последствия и пришли к выводу, что выход из ЕС приводит к еще большей дестабилизации и так не слишком стабильного мира.