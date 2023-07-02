Фото ⟩ Эдвард Смилтенс и его жена нарядились для шествия Праздника песни и танца

Спикер Сейма Эдвард Смилтенс и его супруга Кристине Смилтена наблюдают за шествием участников XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII Праздника танца в традиционных костюмах из Ледурги и Стопини в Западном Видземе.
Эдвард одет в народный костюм мужчины из Ледурги. Костюм состоит из длинной юбки или пальто, рубашки, жилета и брюк, пояса, шляпы и сапог. Костюм изготовлен в Центре народного костюма SENĀ KLĒTS.
О Ледургском народном костюме:
Наиболее типичной одеждой для мужчин была юбка или пальто. Для украшения костюма использовали красную кайму. Кое-где длинную юбку также называли пальто и в прохладную погоду ее надевали поверх короткой юбки. Юбка доходит до середины бедра, шьется без подкладки или наполовину на подкладке.
Льняная рубашка с пришитыми надплечниками и отложным воротником. Дольше всего сохраняла первоначальную форму рубашка, пошитая в виде туники, которую надевали на голое тело под юбку. Во всех регионах рубашки мужского национального костюма шили из белой тонкой льняной ткани, используя в качестве застежки фибулу, пуговицу, платок или шнурок, соответствующий региону.
Начиная с 19 века жилет также был характерной частью мужской одежды. Жилет, предназначенный для парадного костюма, шился из более яркого тука или узорчатого шелкового жаккардового полотна, купленного в городе, а для спины использовалась льняная или хлопчатобумажная ткань. Жилет должен был хорошо выделяться в переднем разрезе юбки, поэтому юбка оставалась расстегнутой.
Брюки от края под цвет юбки. Штаны народного костюма не застегиваются. В западном Видземе мужчины подвязывали свои длинные юбки поясом. Самыми распространенными были полосатые плетенки. К костюму надевали черную, коричневую или серую широкополую шляпу. На ногах черные сапоги.
Кристине Смилтена одета в народный костюм Стопиньского края, а ее брошь сделана из пятилатовой монеты 1932 года.
О народном костюме Стопиньского края:
По инициативе местного скульптора Улдиса Стергиса народный костюм Стопиниского края был создан Арией Витолиней и руководимыми ею рукодельницами студии прикладного народного творчества "Улброка" после более тщательного изучения наиболее характерных черт и силуэтов костюмов Риги и Видземе. Исследование было начато весной 2016 года, чтобы жители региона могли отпраздновать столетие Латвии в национальных костюмах.
Цвета ткани юбки основаны на цвете голубого флага округа, и юбки отражают тона голубой осоки, васильков, цветущих лугов с одуванчиками, роз на заднем дворе и берега озера "Улброка". Стопиньский край граничит с Ригой, где народные костюмы носят с платком, поэтому для костюма был выбран платок с цветовым сочетанием и составом, похожим на ткань юбки. В качестве основной части наряда выбран шарф, который, словно роскошный и красочный орнамент, перекликается на фоне темно-синего жакета и юбки в синюю полоску. По традициям Видземе голову жены украшает белый головной убор. Накидка жены со складками сзади и такой же жилет. Под ним белая рубашка с разрезом на шее и белым украшением в виде открытого шва на воротнике. На ногах белые нитяные носки и черные туфли на маленьком каблуке с регулируемым ремешком.
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