Фото ⟩ Эдвард Смилтенс и его жена нарядились для шествия Праздника песни и танца

По инициативе местного скульптора Улдиса Стергиса народный костюм Стопиниского края был создан Арией Витолиней и руководимыми ею рукодельницами студии прикладного народного творчества "Улброка" после более тщательного изучения наиболее характерных черт и силуэтов костюмов Риги и Видземе. Исследование было начато весной 2016 года, чтобы жители региона могли отпраздновать столетие Латвии в национальных костюмах.

Цвета ткани юбки основаны на цвете голубого флага округа, и юбки отражают тона голубой осоки, васильков, цветущих лугов с одуванчиками, роз на заднем дворе и берега озера "Улброка". Стопиньский край граничит с Ригой, где народные костюмы носят с платком, поэтому для костюма был выбран платок с цветовым сочетанием и составом, похожим на ткань юбки. В качестве основной части наряда выбран шарф, который, словно роскошный и красочный орнамент, перекликается на фоне темно-синего жакета и юбки в синюю полоску. По традициям Видземе голову жены украшает белый головной убор. Накидка жены со складками сзади и такой же жилет. Под ним белая рубашка с разрезом на шее и белым украшением в виде открытого шва на воротнике. На ногах белые нитяные носки и черные туфли на маленьком каблуке с регулируемым ремешком.