Трагическая авария в Сигулде: водитель автомобиля был пьян

В 21:15 в Государственную полицию поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии на Видземском шоссе 67 в Сигулде. По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля Seat Coroba с мотороллером, водитель которого скончался на месте. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

По информации телеканала TV3, водитель автомобиля находился под действием алкоголя три промилле.

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия, пострадали 15 человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших - два пешехода, велосипедист и водитель электроскутера.

За превышение скорости в субботу оштрафовано 229 водителей, за агрессивное вождение - четыре.

Всего за прошедшие сутки полиция составила 399 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.