Трагическая авария в Сигулде: водитель автомобиля был пьян

В пятницу, 30 июня, в результате дорожно-транспортного происшествия в Сигулде погиб водитель мотороллера 2008 года рождения, сообщила представитель Государственной полиции Диана Лукина.
В 21:15 в Государственную полицию поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии на Видземском шоссе 67 в Сигулде. По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля Seat Coroba с мотороллером, водитель которого скончался на месте. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
По информации телеканала TV3, водитель автомобиля находился под действием алкоголя три промилле.
В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия, пострадали 15 человек, сообщает Государственная полиция.
Среди пострадавших - два пешехода, велосипедист и водитель электроскутера.
За превышение скорости в субботу оштрафовано 229 водителей, за агрессивное вождение - четыре.
Всего за прошедшие сутки полиция составила 399 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.
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