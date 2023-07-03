Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис ("За!/Прогрессивные") принял решение уйти в отставку, говорится в распространенном сегодня заявлении, сообщает агентство LETA.
Мэр Риги Мартиньш Стакис решил уйти в отставку
Это решение вызвано разногласиями в коалиции в связи с расследованием возможных нарушений в департаменте сообщения Рижской думы.
По словам Стакиса, после внеочередных выборов в Рижскую думу в 2020 году он работал над внедрением современных, устойчивых изменений и лучших управленческих практик в столице Латвии.
По его словам, главными принципами были справедливое управление, проявляющееся в открытых конкурсах, профессиональном управлении компаниями с муниципальным капиталом, нетерпимость к расточительности, коррупции и политическим назначенцам.
Этим же принципам он следовал, передавая информацию о растрате денег в департаменте сообщения, а также своевременно информируя должностных лиц, ответственных за эту сферу.
"К сожалению, вместо того, чтобы способствовать расследованию выявленных нарушений и устранить их, политики, ответственные за сообщение, предпочли сделать все, чтобы нарушения были "заметены под ковер". "Мои бывшие коллеги выбрали измену - не мне, а принципам, которые у нас когда-то были общими", - говорит мэр Риги.
"В настоящее время большинство Рижской думы - мои бывшие коллеги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), Эдвард Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) и Линда Озола ("Код для Риги") вместе с оппозиционными фракциями "Согласие", "Честь служить Риге " и "Для развития Латвии" - выбрали другой путь развития города, о чем свидетельствует прошедшее на прошлой неделе в Рижской думе голосование о создании новой комиссии по расследованию возможных нарушений в департаменте сообщения", - говорит Стакис.
Выявилось большинство, сформированное Кирсисом и Ратниексом, которое активно поддерживала оппозиция. Все настойчивее звучат призывы разделить городское хозяйство на контролируемые партиями "усадьбы" и положить конец почти трехлетнему "эксперименту" честного управления. По словам Стакиса, это происходит при поддержке дорожных и строительных картелей, а также игорного лобби.
"Невозможно продуктивно работать на благо рижан в условиях, когда "на бумаге" в самоуправлении одна коалиция, а на деле решения принимает совсем другое большинство. Именно поэтому я принял решение уйти с должности председателя Рижской думы", - говорится в заявлении Стакиса.
По его словам, коалиция перемен в Рижской думе могла бы проработать до выборов, если бы коллеги придерживались принципов, за которые партии вместе выступали до сих пор - справедливого управления и работы самоуправления как единого целого на благо рижан.
Стакис подчеркивает, что действующий состав Рижской думы дееспособен и может продолжить свою работу, договорившись о новых условиях управления и сотрудничества. Досрочные выборы, о которых говорят, продлят нестабильность и, следовательно, будут нежелательным вариантом.
Стакис подчеркивает, что его фракция "За!/Прогрессивные" открыта для переговоров о новой коалиции, при этом со своими условиями, которые будут озвучены сегодня после заседания фракции.
"Мы готовы продолжать добросовестную работу - как в руководстве муниципалитета, так и в оппозиции", - говорится в заявлении мэра.
В интервью TV3 Стакис оценил случившееся как своего рода предательство со стороны партнеров по коалиции. Он также заявил, что именно Кирсис не справился с вверенной ему сферой сообщения, с которой связаны самые большие проблемы в думе.
Стакис прогнозирует, что до внеочередных выборов дело не дойдет, потому что это никому не выгодно. Он допускает, что "За!/Прогрессивные" могут войти и в следующую правящую коалицию, но политическая сила не ставит своей целью быть у власти любой ценой.
По его словам, в думе уже формируется новая коалиция, ведутся переговоры с депутатами и предлагаются должности. Он надеется, что фракция "За!/Прогрессивные" не расколется в этих потрясениях.
Стакис считает, что те, кто инициировал новую следственную комиссию для оценки работы департамента сообщения, должны выступить с дальнейшими инициативами по урегулированию ситуации. Организатором переговоров о сохранении коалиции должны быть не "За!/Прогрессивные".
Он напомнил, что новый мэр должен быть избран в течение двух месяцев, а до этого думу возглавит один из его бывших заместителей.
Сегодня в 10:00 Стакис проведет пресс-конференцию.
В свою очередь в 12:00 в связи с ситуацией в Рижской думе запланирована пресс-конференция вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса и главы фракции "Нового Единства" в Рижской думе Олафа Пулкса.
Уже сообщалось, что 16 июня исполняющий обязанности директора департамента сообщения Янис Вайводс и начальник Управления транспортной инфраструктуры Андрей Уртанс были отстранены от занимаемых должностей приказом исполнительного директора Риги Ланге. Чиновники были отстранены на время расследования дисциплинарного дела.
Должностные лица были отстранены от должностей после служебной проверки. В ходе проверки были выявлены существенные нарушения, свидетельствующие о неправомерных и неэкономных действиях при проведении ремонтных работ на улицах города.
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