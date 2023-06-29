Рижская дума создала комиссию по расследованию нарушений в Департаменте сообщения

За создание комиссии проголосовали 36 депутатов, против было двое, воздержался один.

В голосовании не участвовали депутаты фракции "Прогрессивные/За" и Наталия Абола ("Честь служить Риге"), против голосовали депутаты Русского союза Латвии Владимир Бузаев и Мирослав Митрофанов, воздержался независимый депутат Яков Плинер.

Дума начала рассматривать этот вопрос еще в среду, 28 июня, но завершила его рассмотрение только сегодня, 29 июня.

Этот вопрос пролил свет на разногласия между партнерами по коалиции - "Новым Единством" и "Прогрессивные/За".

Представленный "Новым Единством" проект решения предусматривает поручить исполнительному директору города Риги заменить следователя по дисциплинарному делу, советника исполнительного директора Мариса Кнокса комиссией по рассмотрению дисциплинарных дел.

В комиссию планируется включить должностных лиц центрального управления Рижской думы, в том числе юридического управления, департамента городского развития и др., а также привлечь наблюдателей и советников.

Как сообщалось, 16 июня исполняющий обязанности директора департамента сообщения Янис Вайводс и начальник Управления транспортной инфраструктуры Андрей Уртанс приказом исполнительного директора Ланге были отстранены от занимаемых должностей на время дисциплинарного расследования.

Должностные лица были отстранены после получения информации от осведомителя и последующей служебной проверки. В ходе проверки были выявлены существенные нарушения, свидетельствующие о неэкономных действиях при работах по укладке асфальта.