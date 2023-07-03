Пресс-конференция ⟩ "Я это называю предательством". Стакис о скрытых договоренностях

Ранним утром в понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении уйти с должности. В 10 часов в Ратуше началась пресс-конференция, на которой он информирует о своем решении. RUS TVNET вел прямую трансляцию пресс-конференции.
Напомним, его решение вызвано разногласиями в коалиции в связи с расследованием возможных нарушений в департаменте сообщения Рижской думы.
По словам Стакиса, после внеочередных выборов в Рижскую думу в 2020 году он работал над внедрением современных, устойчивых изменений и лучших управленческих практик в столице Латвии.
По его словам, главными принципами было справедливое управление, проявляющееся в открытых конкурсах, профессиональном управлении компаниями с муниципальным капиталом, нетерпимость к расточительности, коррупции и политическим назначенцам.
Этим же принципам он следовал, передавая информацию о растрате денег в департаменте сообщения, а также своевременно информируя должностных лиц, ответственных за эту сферу.
"К сожалению, вместо того, чтобы способствовать расследованию выявленных нарушений и устранить их, политики, ответственные за сообщение, предпочли сделать все, чтобы нарушения были "заметены под ковер". "Мои бывшие коллеги выбрали измену - не мне, а принципам, которые у нас когда-то были общими", - говорит мэр Риги.
"В настоящее время большинство Рижской думы - мои бывшие коллеги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), Эдвард Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) и Линда Озола ("Код для Риги") вместе с оппозиционными фракциями "Согласие", "Честь служить Риге " и "Для развития Латвии" - выбрали другой путь развития города, о чем свидетельствуют прошедшее на прошлой неделе в Рижской думе голосование о создании новой комиссии по расследованию возможных нарушений в департаменте сообщения", - говорит Стакис.
Выявилось большинство, сформированное Кирсисом и Ратниексом, которое активно поддерживала оппозиция. Все настойчивее звучат призывы разделить городское хозяйство на контролируемые партиями "усадьбы" и положить конец почти трехлетнему "эксперименту" честного управления. По словам Стакиса, это происходит при поддержке дорожных и строительных картелей, а также игорного лобби.
"Невозможно продуктивно работать на благо рижан в условиях, когда "на бумаге" в самоуправлении одна коалиция, а на деле решения принимает совсем другое большинство. Именно поэтому я принял решение уйти с должности председателя Рижской думы", - говорится в заявлении Стакиса.
По его словам, коалиция перемен в Рижской думе могла бы проработать до выборов, если бы коллеги придерживались принципов, за которые партии вместе выступали до сих пор, - справедливого управления и работы самоуправления как единого целого на благо рижан.
Стакис подчеркивает, что действующий состав Рижской думы дееспособен и может продолжить свою работу, договорившись о новых условиях управления и сотрудничества. Досрочные выборы, о которых говорят, продлят нестабильность и, следовательно, будут нежелательным вариантом.
Стакис подчеркивает, что его фракция "За/Прогрессивные" открыта для переговоров о новой коалиции, при этом со своими условиями, которые будут озвучены сегодня после заседания фракции.
"Мы готовы продолжать добросовестную работу - как в руководстве муниципалитета, так и в оппозиции", - говорится в заявлении мэра.
В интервью TV3 Стакис оценил случившееся как своего рода предательство со стороны партнеров по коалиции. Он также заявил, что именно Кирсис не справился с вверенной ему сферой сообщения, с которой связаны самые большие проблемы в думе.
Стакис прогнозирует, что до внеочередных выборов дело не дойдет, потому что это никому не выгодно. Он допускает, что "За/Прогрессивные" могут войти и в следующую правящую коалицию, но политическая сила не ставит своей целью быть у власти любой ценой.
По его словам, в думе уже формируется новая коалиция, ведутся переговоры с депутатами и предлагаются должности. Он надеется, что фракция "За/Прогрессивные" не расколется в этих потрясениях.
Стакис считает, что те, кто инициировал новую следственную комиссию для оценки работы департамента сообщения, должны выступить с дальнейшими инициативами по урегулированию ситуации. Организатором переговоров о сохранении коалиции должны быть не "За/Прогрессивные".
Он напомнил, что новый мэр должен быть избран в течение двух месяцев, а до этого думу возглавит один из его бывших заместителей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!