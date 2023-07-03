Пресс-конференция ⟩ "Я это называю предательством". Стакис о скрытых договоренностях

Выявилось большинство, сформированное Кирсисом и Ратниексом, которое активно поддерживала оппозиция. Все настойчивее звучат призывы разделить городское хозяйство на контролируемые партиями "усадьбы" и положить конец почти трехлетнему "эксперименту" честного управления. По словам Стакиса, это происходит при поддержке дорожных и строительных картелей, а также игорного лобби.

"Невозможно продуктивно работать на благо рижан в условиях, когда "на бумаге" в самоуправлении одна коалиция, а на деле решения принимает совсем другое большинство. Именно поэтому я принял решение уйти с должности председателя Рижской думы", - говорится в заявлении Стакиса.

По его словам, коалиция перемен в Рижской думе могла бы проработать до выборов, если бы коллеги придерживались принципов, за которые партии вместе выступали до сих пор, - справедливого управления и работы самоуправления как единого целого на благо рижан.

Стакис подчеркивает, что действующий состав Рижской думы дееспособен и может продолжить свою работу, договорившись о новых условиях управления и сотрудничества. Досрочные выборы, о которых говорят, продлят нестабильность и, следовательно, будут нежелательным вариантом.

Стакис подчеркивает, что его фракция "За/Прогрессивные" открыта для переговоров о новой коалиции, при этом со своими условиями, которые будут озвучены сегодня после заседания фракции.

"Мы готовы продолжать добросовестную работу - как в руководстве муниципалитета, так и в оппозиции", - говорится в заявлении мэра.