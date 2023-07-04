Фото ⟩ Седокова поздравила Тимму. На этот раз с размером угадала!

2 июля Янис Тимма отметил свое 31-летие. Анна поздравила супруга с праздником и подарила ему браслет от бренда Chrome Hearts.

Согласно информации на официальном сайте, стоимость украшения варьируется от 1,5 до 2 тысяч долларов.

Фото: Instagram/ janis.timma

В 2020 году Анна Седокова уже дарила мужу браслет на 14 февраля, но не угадала с размером. На этот раз украшение идеально подошло.

На последних снимках и видео спортсмен регулярно демонстрирует свою физическую форму. В настоящий момент Янис Тимма и Анна Седокова проживают в США. Недавно они вместе путешествовали в Даллас, где у Яниса был очередной баскетбольный матч за команду Aliens (американская мужская баскетбольная команда 3 на 3, играющая в BIG3).

Фото: Instagram/ janis.timma

Напомним, летом 2019 года стало известно о связи Яниса Тиммы с украинской певицей Анной Седоковой, а 6 сентября 2020 года пара поженилась. В разговоре с каналом "Муз-ТВ" исполнительница назвала истинные причины регистрации их брака. Анна отметила, что взяла фамилию мужа.

"Янис сказал, что это типичная латышская фамилия. Я прямо как будто там родилась. И пожениться, если честно, мы решили, потому что мы устали от границ. Я не могла приехать в Ригу, а теперь могу. Можете смело говорить, что мы поженились из-за документов", - указала она. Пара провела очень скромную церемонию бракосочетания.

"Я с первых дней понял, что она моя жена", - признался журналистам Тимма.

Баскетболист понимал, что каждая женщина мечтает о свадьбе, но ему надо было подождать. По словам Яниса, ему никогда не бывает скучно с Анной.