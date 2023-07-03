Во время саммита НАТО комплексы NASAMS переместят из Латвии в Литву

"Можем подтвердить, что Испания вносит свой вклад в обеспечение безопасности саммита НАТО в Вильнюсе с помощью пусковых комплексов ПВО NASAMS ", - отметили в посольстве.

Испанское подразделение будет временно переброшено в Литву на время саммита из Латвии, где с июня прошлого года оно находится на авиабазе в Лиелварде.