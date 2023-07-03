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Во время саммита НАТО комплексы NASAMS переместят из Латвии в Литву

rus.tvnet.lv/LETA
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Зенитно-ракетный комплекс NASAMS.
Зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Фото: Toms Kalnins

Испания во время саммита НАТО переместит передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS из Латвии в Литву, сообщили BNS в посольстве Испании в Литве.

По сообщению посольства, системы будут способствовать обеспечению безопасности мероприятия.

"Можем подтвердить, что Испания вносит свой вклад в обеспечение безопасности саммита НАТО в Вильнюсе с помощью пусковых комплексов ПВО NASAMS", - отметили в посольстве.

Испанское подразделение будет временно переброшено в Литву на время саммита из Латвии, где с июня прошлого года оно находится на авиабазе в Лиелварде.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Безопасность саммита НАТО в Вильнюсе на следующей неделе будут обеспечивать до 12 тысяч должностных лиц и военных, сообщил первый заместитель директора литовской службы охраны высокопоставленных лиц Паулюс Немира.

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