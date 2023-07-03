Во время саммита НАТО комплексы NASAMS переместят из Латвии в Литву

Испания во время саммита НАТО переместит передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS из Латвии в Литву, сообщили BNS в посольстве Испании в Литве.
По сообщению посольства, системы будут способствовать обеспечению безопасности мероприятия.
"Можем подтвердить, что Испания вносит свой вклад в обеспечение безопасности саммита НАТО в Вильнюсе с помощью пусковых комплексов ПВО NASAMS", - отметили в посольстве.
Испанское подразделение будет временно переброшено в Литву на время саммита из Латвии, где с июня прошлого года оно находится на авиабазе в Лиелварде.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
Безопасность саммита НАТО в Вильнюсе на следующей неделе будут обеспечивать до 12 тысяч должностных лиц и военных, сообщил первый заместитель директора литовской службы охраны высокопоставленных лиц Паулюс Немира.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!