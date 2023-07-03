Кирсис и его сторонники принесли на пресс-конференцию куски асфальта. Зачем?

Как на пресс-конференции заявил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, одним из обвинений мэра Риги Мартиньша Стакиса стало то, что департамент сообщения мог использовать общее соглашение, однако использовал договор о содержании, что привело к потерям самоуправления. В качестве второго обвинения прозвучали слова по поводу выравнивающего слоя асфальта. "Есть утверждение, что он не уложен, что его фактически куда-то унесли или его не было, а деньги за это уплачены", - отметил вице-мэр.

В итоге, в конце прошлой недели департамент сообщения обратился в независимую лабораторию, проверяющую качество работ, и попросил взять пробы асфальта и выяснить, есть ли в нем выравнивающий слой.