Кирсис и его сторонники принесли на пресс-конференцию куски асфальта. Зачем?

В понедельник, 3 июля, представители коалиции Рижской думы принесли на пресс-конференцию контрольные вырезки асфальта, чтобы опровергнуть обвинения в якобы неукладке асфальтобетонного покрытия на улицах Риги.
Как на пресс-конференции заявил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, одним из обвинений мэра Риги Мартиньша Стакиса стало то, что департамент сообщения мог использовать общее соглашение, однако использовал договор о содержании, что привело к потерям самоуправления. В качестве второго обвинения прозвучали слова по поводу выравнивающего слоя асфальта. "Есть утверждение, что он не уложен, что его фактически куда-то унесли или его не было, а деньги за это уплачены", - отметил вице-мэр.
В итоге, в конце прошлой недели департамент сообщения обратился в независимую лабораторию, проверяющую качество работ, и попросил взять пробы асфальта и выяснить, есть ли в нем выравнивающий слой.
Как на пресс-конференции заявил эксперт Айгар Стрешс, взятые образцы асфальта свидетельствуют о двух вещах - во-первых, о том, что присутствуют как верхний, так и нижний слой асфальта, а также о том, что есть две разных асфальтовых смеси, что совершенно нормально. В одном из образцов присутствовала одинаковая асфальтовая смесь, однако и в этом образце можно увидеть линию соединения.
В данный момент сбор образцов асфальта продолжается, пока что они взяты в 5-6 местах, выравнивающий слой присутствует, более точная информация станет известна, вероятно, во вторник.
Напомним, нынешние партнеры по коалиции в Рижской думе "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (НО/ЛОР) и "Код для Риги" (КР) решили взять на себя инициативу переговоров о формировании новой коалиции, а от "За/Прогрессивных" ожидают отзыва "лживых заявлений".
Как заявил сегодня на пресс-конференции вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), "Новое Единство", НО/ЛОР и КР считают, что "За/Прогрессивные" должны отозвать утверждения о прикрытии возможной растраты 7 млн евро в думском департаменте сообщения, предательстве партнеров по коалиции и другие обвинения.
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