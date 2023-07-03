Видео ⟩ Оппоненты Стакиса о его отставке и ситуации в Рижской думе

Как рассказал агентству LETA глава фракции "За!/Прогрессивные" Мартиньш Коссович, он, встречаясь с бывшими партнерами по коалиции, хотел узнать, за какие утверждения его фракция должна извиниться. По его мнению, решение думы создать новую следственную комиссию в связи с возможными нарушениями в департаменте сообщения мешает начатому служебному расследованию и является прикрытием для растраты средств.

Напомним, в понедельник, 3 июля, Мартиньш Стакис сообщил, что уходит с должности мэра Риги, так как не может брать на себя ответственность за решения думы.

"Я это называю предательством", - по мнению Стакиса, его бывшие партнеры по коалиции - "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов Латвии и "Код для Риги" - фактически вместе с "Согласием" и "Честью служить Риге" образовали другое большинство и принимали решения в других кабинетах, а не вместе с фракцией "За!/Прогрессивные".

Это подтверждает голосование о создании новой комиссии для расследования возможных нарушений в департаменте сообщения, в котором бывшие партнеры по коалиции проголосовали вместе с "Согласием". Тем самым мэр Риги больше не может нести ответственность за решения думы.

После официального заявления об отставке мэра оно должно быть зачитано на ближайшем заседании думы, и с этого момента Стакис больше не будет председателем. Заседание думы запланировано на следующей неделе, но может быть созвано внеочередное заседание.

Уже сообщалось, что 16 июня исполняющий обязанности директора департамента сообщения Янис Вайводс и начальник управления транспортной инфраструктуры Андрейс Уртанс приказом исполнительного директора Риги Яниса Ланге были отстранены от занимаемых должностей на время дисциплинарного расследования. У фракции "За!/Прогрессивные" и "Нового Единства" возникли резкие разногласия о том, как должны расследоваться эти нарушения.

Должностные лица были отстранены после получения информации от осведомителя и последующей служебной проверки. В ходе проверки были выявлены существенные нарушения, свидетельствующие о неэкономных действиях при выполнении работ по укладке асфальта.

29 июня после нескольких часов обсуждения Рижская дума поддержала предложенный "Новым Единством" проект решения о создании специальной комиссии для расследования нарушений.