В Гааге открылся Центр по преследованию преступления агрессии против Украины

"Сегодня вы видите здесь наше единство. Мы объединились, чтобы обеспечить полное привлечение к ответственности за преступление агрессии и все остальные 93 тысячи инцидентов военных преступлений. Создание специального трибунала теперь неизбежно, он будет создан, потому что здесь и сегодня мы уже начали", - подчеркнул Костин.

"Начало конца безнаказанности за преступление агрессии"

Как сообщил в Telegram Офис генерального прокурора Украины, новый центр имеет особое значение для Украины, поскольку речь идет о "начале конца безнаказанности за преступление агрессии". "Это четкий сигнал, что мир объединен и непреклонен для обеспечения ответственности российского режима за все его злодеяния: преступление агрессии, геноцид и военные преступления", - отмечается в заявлении. По словам Костина, ICPA восполнит пробел по ответственности за преступление агрессии в международном уголовном правосудии и "станет одним из элементов, который усилит юридические механизмы запрета агрессии, дополнит и укрепит эту архитектуру".