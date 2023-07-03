"Долго жить мы не хотим": Кадыров опровергнул слухи о своей болезни

На видео Кадыров и Делихманов сидят за столом и пьют чай. Делихманов показывает экран мобильного телефона, на котором указано время и дата - 2 июля, 20:47.

"Собаки лают, караван идет", - неразборчиво прокомментировал Кадыров "разные сплетни". "Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем, если что. Интересная жизнь, и жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить", - заявляет Кадыров на видео. Позже Делихманов переопубликовал видео на своем Telegram-канале, заявив, что Кадыров "полон здоровья и энергии, активно занимается спортом".

Незадолго до публикации записи чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов утверждал, что у Кадырова якобы очень серьезные проблемы со здоровьем. В свою очередь, 14 июня украинские источники сообщили, что Делихманов погиб в результате перестрелки в Запорожской области Украины, а российский телеканал "Звезда" заявил, что Делихманов был ранен.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и Кадыров, напротив, утверждали, что Делихманов жив и с ним "все в порядке". Однако следующие недели Делихманов не появлялся на публике, что породило слухи о том, что он находится в больнице.