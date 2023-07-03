Сильный ветер: у 2000 латвийцев пропало электричество

Sadales tīkls следит за метеорологическими прогнозами, траекторией движения ветра и ситуацией в электросети среднего напряжения. При обнаружении неисправностей электроснабжение по возможности восстанавливается по другим линиям до устранения сбоев. Тем временем оперативные бригады немедленно приступают к локализации мест повреждения и техническим работам по восстановлению инфраструктуры.

Предприятие отмечает, что сильный ветер может ломать деревья и ветки, которые обрывают провода, что создает опасные ситуации, угрожающие жизни людей, поэтому призывает соблюдать повышенную осторожность вблизи линий электропередачи и других объектов электроснабжения. В опасных ситуациях, когда оборван провод или на линию электропередачи упало дерево, нельзя приближаться к месту происшествия, а нужно немедленно сообщить об этом в Sadales tīkls по бесплатной круглосуточной линии 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112.

В понедельник в Латвии бушует сильный юго-западный ветер, порывы которого достигают 15-20 метров в секунду, местами, в основном в Курземе, 21-24 метров в секунду.

Ветер такой силы может ломать деревья и ветки, поэтому нужно воздержаться от прогулок в лесах и парках, не парковать автомобили под деревьями. Не рекомендуется также купаться в море и других водоемах.