Фото ⟩ Российские дроны нанесли удар по городу Сумы, погибли мирные жители

В городе Сумы два ударных беспилотника повредили здание Службы безопасности Украины, два многоквартирных дома и школу. Два человека погибли, 19 получили ранения. Двое раненых остаются в реанимации в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что одно из зданий, поврежденных в ходе российской атаки дронами в Сумах, - это здание СБУ.

"К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все вражеские цели.

Враг этим пользуется, нанеся очередной террористический удар по городу Сумы иранским дроном, в частности, по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины", - сказал Зеленский.

Артиллерийско-минометным обстрелом также были разрушены здания в ряде других населенных пунктов.

Сумская область расположена на севере Украины и граничит с Россией.

Галерея: Обстрел города Сумы