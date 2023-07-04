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Фото ⟩ Российские дроны нанесли удар по городу Сумы, погибли мирные жители

rus.tvnet.lv
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Российские дроны нанесли удар по городу Сумы
Российские дроны нанесли удар по городу Сумы Фото: AFP/SCANPIX

В результате российских ударов по Сумской области Украины в понедельник, 3 июля, погибли два человека, сообщила областная администрация.

В городе Сумы два ударных беспилотника повредили здание Службы безопасности Украины, два многоквартирных дома и школу. Два человека погибли, 19 получили ранения. Двое раненых остаются в реанимации в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что одно из зданий, поврежденных в ходе российской атаки дронами в Сумах, - это здание СБУ.

"К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все вражеские цели.

Враг этим пользуется, нанеся очередной террористический удар по городу Сумы иранским дроном, в частности, по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины", - сказал Зеленский.

Артиллерийско-минометным обстрелом также были разрушены здания в ряде других населенных пунктов.

Сумская область расположена на севере Украины и граничит с Россией.

Галерея: Обстрел города Сумы

 

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