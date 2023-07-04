В Чечне напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Что известно

Специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Анастасия Лотарева – о работе Елены Милашиной в Чечне:

"За пару недель до войны я говорила с Еленой Милашиной — она покинула Россию после очередной порции угроз. Риски, привычные для журналистов в России, в случае Милашиной дополнялись угрозами персональными и смертельными, связанными с регионом, с которым она работает.

В 2006 году убили Анну Политковскую, которую Милашина называет своим учителем. В 2009 — убили коллегу и подругу Наталью Эстемирову. Самой Милашиной много угрожали, на нее нападали, били. Она рассказывала в интервью, что фактически отказалась от семьи, чтобы не подвергать близких опасности.

В том предвоенном разговоре я спросила — как бы заранее предполагая ответ — что скажете молодым журналистам, которые интересуются Чечней и хотят в ней работать? Сейчас это, наверное, невозможно? «Как это невозможно, — сказала Милашина. — Обязательно надо работать и, конечно же, это возможно. Читайте источники. Общайтесь с людьми. А главное — нужно ездить на суды. Все забывают про суды, а в них можно получить информацию, как раз поговорить с людьми".