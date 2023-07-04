В Балтийском море увеличено число кораблей НАТО

"Они обеспечивают прежде всего наблюдение за воздушным пространством, ситуацией в море и взаимодействие", - сказал командующий ВМС Литвы.

По его словам, корабли союзников находятся в постоянном контакте друг с другом, происходит обмен информацией, чтобы избежать "каких-то незапланированных или провокационных действий со стороны другого государства".

Количество кораблей не разглашается, но, по словам командующего, в Балтийском море находятся корабли Германии, США, Италии и Польши.

"В то или иное время этих кораблей может быть несколько больше или меньше", - сказал Пременяцкас.

По словам командующего, в последнее время корабли в Балтийском море присутствуют постоянно, однако в связи с предстоящим саммитом НАТО их концентрация выше.

"Им не нужно находиться близко к нашим берегам, они находятся в местах дислокации в Балтийском море, у них есть системы дальнего морского наблюдения, системы наблюдения за воздушным пространством, они взаимодействуют как с ВМС, так и со своими штабами, а также взаимодействуют с нашим штабом обороны, который обеспечивает безопасность мероприятия", - сказал командующий.