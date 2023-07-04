В Балтийском море увеличено число кораблей НАТО

Присутствие кораблей союзников в Балтийском море увеличено в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, сообщил командующий военно-морскими силами (ВМС) Литвы Гедрюс Пременяцкас.
"Они обеспечивают прежде всего наблюдение за воздушным пространством, ситуацией в море и взаимодействие", - сказал командующий ВМС Литвы.
По его словам, корабли союзников находятся в постоянном контакте друг с другом, происходит обмен информацией, чтобы избежать "каких-то незапланированных или провокационных действий со стороны другого государства".
Количество кораблей не разглашается, но, по словам командующего, в Балтийском море находятся корабли Германии, США, Италии и Польши.
"В то или иное время этих кораблей может быть несколько больше или меньше", - сказал Пременяцкас.
По словам командующего, в последнее время корабли в Балтийском море присутствуют постоянно, однако в связи с предстоящим саммитом НАТО их концентрация выше.
"Им не нужно находиться близко к нашим берегам, они находятся в местах дислокации в Балтийском море, у них есть системы дальнего морского наблюдения, системы наблюдения за воздушным пространством, они взаимодействуют как с ВМС, так и со своими штабами, а также взаимодействуют с нашим штабом обороны, который обеспечивает безопасность мероприятия", - сказал командующий.
В Балтийском море нет авианосцев союзников, но, по словам Пременяцкаса, они не выполняют операции вблизи побережья, хотя их местоположение может быть в Северном или Средиземном море, они также взаимодействуют со штабами или командными пунктами.
"Балтийское море слишком маленькое, слишком мелкое. Конечно, авианосец может войти в Балтийское море, но это не дает никакого тактического преимущества, он может делать те же самые вещи в более безопасных для него условиях в Северном или Средиземном море", - сказал командующий.
Он отметил, что в связи с предстоящим саммитом никаких провокаций со стороны Калининграда не зафиксировано, по крайней мере до сих пор.
"Никаких исключительных провокаций мы не наблюдаем. С ними нет никакой коммуникации, отношения абсолютно нейтральные. Они проводят свои учения в соответствии со своими возможностями, но эти возможности ослаблены из-за продолжающейся войны", - сказал Пременяцкас.
Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля.
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