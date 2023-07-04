Видео ⟩ В Даугаве найдена очень опасная якорная мина времен Первой мировой войны

Житель Екабпилсского края случайно нашел в Даугаве очень опасную мину времен Первой мировой войны. Если бы были предприняты неосторожные действия, последствия могли бы быть летальными, сообщает передача Degpunktā.
Найденный объект - якорная мина времен Первой мировой войны. Оболочка мины была заполнена примерно 40 килограммами взрывчатки.
Специалист команды водолазов эскадры минных судов морских сил Национальных вооруженных сил и штабной боцман Ивар Кузнецов рассказал, что в случае неправильных и неосторожных действий мина могла взорваться с радиусом действия и разлета осколков до полукилометра.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!