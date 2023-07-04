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Видео ⟩ В Даугаве найдена очень опасная якорная мина времен Первой мировой войны

rus.tvnet.lv
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Найденная мина
Найденная мина Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Житель Екабпилсского края случайно нашел в Даугаве очень опасную мину времен Первой мировой войны. Если бы были предприняты неосторожные действия, последствия могли бы быть летальными, сообщает передача Degpunktā.

Найденный объект - якорная мина времен Первой мировой войны. Оболочка мины была заполнена примерно 40 килограммами взрывчатки.

Специалист команды водолазов эскадры минных судов морских сил Национальных вооруженных сил и штабной боцман Ивар Кузнецов рассказал, что в случае неправильных и неосторожных действий мина могла взорваться с радиусом действия и разлета осколков до полукилометра.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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