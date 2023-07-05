"Вагнер" в Беларуси: Латвия усилила охрану границы

Ранее официальные лица Литвы и Польши объявили о повышении уровня тревоги и развертывании дополнительных сил для контроля границы. Гибридная война, которую ведет Беларусь, и саммит НАТО, который состоится ровно через неделю, - основные причины, почему Литва ввела усиленный режим на границе, втрое увеличив число пограничников.

На помощь литовским пограничникам приходят полиция, вооруженные силы и коллеги из Латвии. В свете событий последних недель присутствие пригожинских наемников в соседней стране вызывает дополнительную озабоченность Литвы.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский объявил о том, что для контроля на границу дополнительно направлены 500 полицейских. "Мы заметили, что за последние два месяца увеличилось количество попыток незаконного пересечения границы. Сейчас мы имеем около 180-150 попыток в день. Самая большая проблема заключается в том, что в последние два месяца группы иммигрантов ведут себя очень агрессивно. Они нападают на польские патрули, используют камни, палки", - сказал польский министр.

"Что касается размещения "вагнеровцев" в Беларуси, то на данный момент риски на границе не увеличились. Разумеется, мы следим за ситуацией, обмениваемся информацией с органами безопасности, учитываем их информацию", - говорит заместитель начальника Государственной пограничной охраны Ивар Рускулис.

Сотрудники полиции также участвуют в контроле латвийской границы. Группа Национальных вооруженных сил (NBS) в Латгале готова предоставить свои ресурсы в случае необходимости. "Что касается Пригожина и возможной дальнейшей эскалации ситуации в Беларуси, то задействована наша разведка, как и вся другая информация, которой мы располагаем.

В случае возможной эскалации ситуации присутствие NBS на границе может быть даже утроено", - сказал министр внутренних дел Марис Кучинскис.