Олигарх Фридман жалуется, что санкции ЕС "разрушили" его жизнь

Команда юристов Фридмана отвергла в суде обвинения ЕС в том, что он является близким союзником Владимира Путина, который поддерживал и извлекал выгоду из российской агрессии в Украине, сообщает Bloomberg.

"Это очень негативно сказалось на его жизни, и для таких обвинений нет никаких оснований", - заявил суду один из адвокатов Фридмана.

Фридман - один из богатейших бизнесменов России, работающий в нескольких отраслях. В 2013 году он и его партнеры продали нефтяную компанию ТНК-ВР российскому государственному гиганту "Роснефть" за неполные 13 миллиардов евро. Затем Фридман переехал в Великобританию, где основал инвестиционную компанию.

Фридман и связанный с Латвией российский олигарх Петр Авен являются владельцами крупнейшего в России частного банка "Альфа-Банк", хотя оба покинули его правление после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, а по неофициальным данным - пытаются продать свои доли в компании.

После полномасштабного вторжения России в Украину Фридман и его соратники подверглись санкциям ЕС и Великобритании, в результате чего его активы были заморожены. Фридман продолжал жить в Великобритании.

В прошлом году Фридман назвал войну в Украине "трагедией", но не стал критиковать Путина.

В ЕС заявляют, что Фридман является одним из основателей концерна "Альфа-Групп" и что его тесные связи с российским режимом позволили ему "получить от "Альфа-Групп" государственные активы в награду за свою лояльность [российскому] политическому режиму".

Несколько российских миллиардеров в настоящее время судятся, чтобы добиться отмены санкций ЕС. Среди них Фридман, Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, сообщает Bloomberg.