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Запорожскую АЭС могут взорвать? Что тогда будет с Латвией? Отвечают эксперты

rus.tvnet.lv LETA
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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС Фото: Ihor Bondarenko/Shutterstock

Вечером во вторник, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия разместила на Запорожской АЭС (ЗАЭС) "предметы, похожие на взрывчатку". Российская же сторона обвинила Украину в ракетном обстреле станции. Какова вероятность инцидента на ЗАЭС и чем это может грозить Латвии? RUS TVNET собрал мнения экспертов.

"Может быть, имитировать атаку на станцию. Может, у них другой сценарий. Но в любом случае мир это видит", - сказал президент Украины, пересказывая свой разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) предупредили о возможной подготовке провокаций на территории Запорожской АЭС в ближайшее время. По имеющейся в их распоряжении информации, на крыше третьего и четвертого реакторов размещены предметы, похожие на взрывчатку.

Их детонация не должна повредить энергоблоки, но они могут создать впечатление обстрела с украинской стороны, заявили ВСУ, предупреждая, что Россия будет распространять дезинформацию об этом инциденте.

ISW: Вероятность инцидента низка

Эксперты ISW прогнозируют, что Россия вряд ли спровоцирует радиационный инцидент на Запорожской АЭС.

По их мнению, возможная преступная деятельность РФ на территории АЭС, в которой она надеется обвинить Украину, вряд ли создаст массовый радиационный инцидент, поскольку реакторы АЭС были спроектированы таким образом, что они могут выдержать значительные повреждения.

Янис Сартс: Вероятность есть

На данный момент трудно предсказать, готова ли Россия вызвать инцидент на ЗАЭС, но рационально видимых выгод для РФ в этом нет, сказал директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.

Сартс напомнил о том, что он ранее высказывал в своих комментариях - если армия РФ не добьется успеха на фронте, есть больший риск того, что власти РФ станут более иррациональными. "Рационально я не вижу, что сейчас это могло бы дать России, но опять же возникает вопрос - насколько рациональные в России остались игроки", - подчеркнул эксперт.

Сартс отметил, что подобный инцидент станет серьезным шагом в эскалации войны, начатой ​​Россией в Украине.

"Чем слабее чувствует себя Путин, тем на более крайние действия он готов. Трудно сказать, что именно он мог бы сделать в такой ситуации. Я, скорее, склоняюсь к отрицательному ответу, но и положительный не исключен", - сказал Сартс.

Напоминая о рациональных факторах, он отметил, что в случае инцидента радиация может распространяться в любом направлении. "Да, все увидят, что русские готовы взорвать АЭС, но что конкретно это изменит в ситуации с точки зрения России? Это, на мой взгляд, только усилит западную поддержку Украины", - указал Сартс.

VVD: Потенциальная угроза для Латвии от возможных инцидентов на Запорожской АЭС незначительна

Потенциальная угроза для Латвии от возможных инцидентов на Запорожской атомной электростанции незначительна, так как она расположена более чем в 1000 километров от латвийской границы и реакторы АЭС в настоящее время не работают, заявил Центр радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды (VVD) в Twitter.

Центр радиационной безопасности VVD подчеркивает, что постоянно контролирует уровень радиации на всей территории Латвии и у населения в настоящее время нет причин для беспокойства.

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