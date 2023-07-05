Запорожскую АЭС могут взорвать? Что тогда будет с Латвией? Отвечают эксперты

Сартс напомнил о том, что он ранее высказывал в своих комментариях - если армия РФ не добьется успеха на фронте, есть больший риск того, что власти РФ станут более иррациональными. "Рационально я не вижу, что сейчас это могло бы дать России, но опять же возникает вопрос - насколько рациональные в России остались игроки", - подчеркнул эксперт.

Сартс отметил, что подобный инцидент станет серьезным шагом в эскалации войны, начатой ​​Россией в Украине.

"Чем слабее чувствует себя Путин, тем на более крайние действия он готов. Трудно сказать, что именно он мог бы сделать в такой ситуации. Я, скорее, склоняюсь к отрицательному ответу, но и положительный не исключен", - сказал Сартс.

Напоминая о рациональных факторах, он отметил, что в случае инцидента радиация может распространяться в любом направлении. "Да, все увидят, что русские готовы взорвать АЭС, но что конкретно это изменит в ситуации с точки зрения России? Это, на мой взгляд, только усилит западную поддержку Украины", - указал Сартс.

VVD: Потенциальная угроза для Латвии от возможных инцидентов на Запорожской АЭС незначительна

Потенциальная угроза для Латвии от возможных инцидентов на Запорожской атомной электростанции незначительна, так как она расположена более чем в 1000 километров от латвийской границы и реакторы АЭС в настоящее время не работают, заявил Центр радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды (VVD) в Twitter.

Центр радиационной безопасности VVD подчеркивает, что постоянно контролирует уровень радиации на всей территории Латвии и у населения в настоящее время нет причин для беспокойства.