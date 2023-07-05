Зеленский: РФ установила на Запорожской АЭС предметы, похожие на взрывчатку

"Я предупредил Эммануэля Макрона, что оккупационные войска готовят опасные провокации на Запорожской электростанции, - написал Зеленский в своем Telegram-канале. - Мы договорились вместе с МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) максимально контролировать ситуацию".

В очередном вечернем видеообращении Зеленский заявил, что, по данным украинских спецслужб, Россия заложила на ЗАЭС "предметы, похожие на взрывчатку".

"Может быть, имитировать атаку на станцию. Может, у них другой сценарий. Но в любом случае мир это видит, - сказал украинский президент. - Радиация представляет угрозу для всех людей в мире".

Ранее ВСУ предупредили о "возможной подготовке провокации на территории Запорожской электростанции в ближайшее время".

По имеющейся в их распоряжении информации, на внешней крыше третьего и четвертого реакторов были размещены "посторонние предметы, похожие на взрывчатые вещества".