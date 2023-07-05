Зеленский: РФ установила на Запорожской АЭС предметы, похожие на взрывчатку

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июля, в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Москва планирует опасные провокации на Запорожской атомной электростанции (АЭС), оккупированной российскими войсками.
"Я предупредил Эммануэля Макрона, что оккупационные войска готовят опасные провокации на Запорожской электростанции, - написал Зеленский в своем Telegram-канале. - Мы договорились вместе с МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) максимально контролировать ситуацию".
В очередном вечернем видеообращении Зеленский заявил, что, по данным украинских спецслужб, Россия заложила на ЗАЭС "предметы, похожие на взрывчатку".
"Может быть, имитировать атаку на станцию. Может, у них другой сценарий. Но в любом случае мир это видит, - сказал украинский президент. - Радиация представляет угрозу для всех людей в мире".
Ранее ВСУ предупредили о "возможной подготовке провокации на территории Запорожской электростанции в ближайшее время".
По имеющейся в их распоряжении информации, на внешней крыше третьего и четвертого реакторов были размещены "посторонние предметы, похожие на взрывчатые вещества".
"Их детонация не должна повредить энергоблоки, но может создаться впечатление обстрела с украинской стороны", - говорится в заявлении, в котором также предупреждается, что Россия будет распространять дезинформацию по этому поводу.
О том, что Москва могла запланировать провокации, свидетельствует советник генерального директора российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Рената Карчаа, заявившая во вторник, что украинская армия попытается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и ударные дроны.
Карчаа также заявил, что украинские вооруженные силы нанесут удар по АЭС ракетой "Точка-У", боеголовка которой будет начинена радиоактивными отходами.
Чиновник: ЗАЭС работает в штатном режиме
Запорожская АЭС работает штатно, сообщил в Telegram глава Никопольской районной администрации. По словам Евгения Евтушенко, по состоянию на утро среды, 5 июля станция "работает в штатном режиме. Значительных перемещений живой силы и техники оккупантов не зафиксировано".
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