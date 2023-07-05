Кариньш не знает, произойдут ли изменения в коалиции

После президентских выборов "Новое Единство" начало с коалиционными и оппозиционными партиями переговоры по важнейшим реформам, чтобы добиться прогресса в решении важных вопросов, однако остальные партнеры по коалиции "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение считают, что целью переговоров являются изменения в правящей коалиции, которые обе партии не поддерживают.

Кариньш не считает, что переговоры с ОС и Нацобъединением зашли в тупик, и по-прежнему ждет их за столом переговоров. "Если бы моей целью были изменения в коалиции, я мог бы быстро инициировать их, но это не моя цель. Цель - добиться более широкой поддержки реформ", - сказал премьер.

"Будут ли изменения в коалиции и какие, я и сам этого сейчас не вижу", - сказал Кариньш, добавив, что не пытается тянуть время, но и не торопит события.

Отвечая на вопрос, как на отношения "Нового Единства" и "Прогрессивных" влияют разногласия партий в Рижской думе, премьер сказал, что разногласия в самоуправлении не влияют на переговоры о работе на уровне Сейма и правительства.

Кариньш отметил, что ему не совсем понятен конфликт в руководстве Рижской думы. По его мнению, прежняя коалиция работала хорошо, поэтому сейчас следует сохранять спокойствие, сесть за стол переговоров и разрешить разногласия.

По словам премьера, у него не было претензий к работе мэра Риги Мартиньша Стакиса, и его отставка стала для него в какой-то мере неожиданностью.