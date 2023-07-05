Макрон предлагает закрывать соцсети во время беспорядков

"Нам нужно подумать о социальных сетях и о запретах, которые должны быть введены. И когда ситуация выйдет из-под контроля, возможно, нам придется их регулировать или закрывать", - заявил Макрон.

Макрон и министры правительства указали на роль таких платформ, как Snapchat, TikTok и Telegram, в разжигании и организации беспорядков и насилия во Франции на прошлой неделе.

"Когда (социальные сети) становятся инструментом в организации беспорядков или в покушениях, это настоящая проблема", - подчеркнул Макрон.

Как сообщалось, во Франции с 27 июня каждую ночь происходят беспорядки и погромы, вызванные смертью 17-летнего арабского подростка, который был застрелен полицейским. Юноша отказался остановить свою машину по требованию полиции и попытался убежать.

Идея Макрона об ограничении социальных сетей подверглась критике как со стороны правых, так и левых политиков в оппозиции, а Макрон даже заслужил сравнения с северокорейским лидером.

"Страна прав человека и граждан не может присоединиться к великим демократиям Китая, России и Ирана", - написал в Twitter парламентарий Оливье Фор.

Закрытие социальных сетей означало бы "отказ от идеи, что демократия сильнее, чем инструменты, используемые против нее. Это было бы ошибкой", - заявил депутат Эрик Боторель, представляющий партию "Возрождение", основанную Макроном.

Правительство Франции намерено рассмотреть, как лучше всего изменить существующий законопроект о социальных сетях.

Видео актов насилия или инструкции о том, как разжечь огонь, распространяются через социальные сети, указали в правительстве.

Это можно расценивать как призывы к организации массовых беспорядков, и правительству потребуются полномочия, чтобы это прекратить, сказал представитель кабинета министров.

Галерея: Беспорядки во Франции