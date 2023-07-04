Французы протестуют против беспорядков

Тем временем граждане уже пожертвовали более миллиона евро арестованному полицейскому, который застрелил подростка и которому предъявлено обвинение в убийстве. Также ему предъявлены обвинения в даче ложных показаний после того, как первоначально он заявил, что открыл огонь, когда подросток наехал на него на машине.

Президент Эммануэль Макрон неожиданно посетил полицейские казармы в 17-м округе Парижа вечером в понедельник, 3 июля, чтобы выразить свою поддержку полицейским и поблагодарить их за работу.

Власти заявляют, что беспорядки утихают. К вечеру понедельника, 3 июля, было задержано всего 11 участников беспорядков, тогда как накануне число задержанных достигло 157 человек.

С пятницы, 30 июня, общее число задержанных достигло примерно 3900 человек, в том числе 1244 несовершеннолетних.

Все автобусное и трамвайное движение в пригородах Парижа по-прежнему было приостановлено с 21:00 часов вечера. Ущерб, нанесенный системе общественного транспорта, уже достиг 20 миллионов евро.

Между тем, по оценкам MEDEF, крупнейшей ассоциации работодателей Франции, убытки компаний уже превысили один миллиард евро.

Во время беспорядков более 200 компаний подверглись нападениям, а 300 банковских отделений подверглись вандализму. Также были атакованы 99 мэрий.

Во вторник у Макрона запланирована встреча с 220 мэрами городов, пострадавших от вспышки насилия.

Галерея: Беспорядки во Франции