Бизнес-империя Пригожина: господряды отбирают, что остается?

В начале июля СМИ и телеграм-каналы стали сообщать о серьезных ударах по доходам ныне опального предпринимателя: Минобороны РФ расторгло контракт с "Конкордом" на поставки питания, и из-за этого сотрудников холдинга увольняют без выходных пособий. Фирмы Пригожина также начали проигрывать тендеры на школьное питание в Подмосковье, которые раньше, как правило, доставались им. Будущее ЧВК "Вагнер" туманно. Ее деятельность в Сирии, Мали и ЦАР хотят взять под свой контроль российские власти, утверждает The Wall Street Journal.

С широко известного петербургского "ЧВК Вагнер Центра", который принадлежит одной из компаний Пригожина, сняли одноименную вывеску и сообщили о "переезде основной части" центра на некие "производственные площади". "ЧВК Вагнер Центр" продолжит работать на благо нашей страны, но уже в новом формате и на других площадках", - написали в соцсетях комплекса, не уточнив, что это означает.

Остаются только рестораны, отели, магазины и другая недвижимость семьи Пригожиных, сконцентрированная в основном в Санкт-Петербурге. Некоторые из этих сфер приносят прибыль, но она исчисляется миллионами рублей, а не миллиардами. Пока об их конфискации, продаже или передаче другим собственникам речи не идет.

Еще есть по меньшей мере 10 млрд рублей наличными, найденные правоохранительными органами при обысках в офисах, связанных с Пригожиным. Их, по данным "Фонтанки", уже вернули по доверенности водителю основателя ЧВК "Вагнер". Правда, эти деньги, по словам самого Пригожина, предназначены на выплаты бойцам и родственникам погибших бойцов.