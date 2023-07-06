Суду передано дело об убийстве с особой жестокостью в Риге: обвиняются 5 человек

В рамках уголовного дела два человека обвиняются в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах, в частности, оно было совершено с особой жестокостью, еще два человека обвиняются в подстрекательстве и пособничестве в убийстве человека, и один - за недонесение об особо тяжком преступлении.

26 августа прошлого года двое из обвиняемых, ведомые жаждой мести и гневом, побудили двух других обвиняемых избить пострадавшего и, находясь в лесном массиве в Риге, начали с ним устный конфликт, провоцируя его таким образом вступить в физический конфликт.

Во время конфликта двое обвиняемых напали на мужчину, нанося удары куском дерева, ногами и кулаками по различным частям тела, длительное время доставляя ему особые мучения и физические страдания.

После совершения преступления они с места происшествия сбежали.

Продолжая свои действия, двое обвиняемых повторно пришли в лесной массив, где продолжили применять насилие по отношению к пострадавшему, а также привязали его к дереву и положили ему на спину горящую одежду.

Оставив обвиняемого привязанного к дереву с горящей одеждой, посчитав, что сделали все возможное, чтобы убить пострадавшего, обвиняемые покинули место происшествия.

При помощи видеозвонка они показали свои действия двум другим лицам, которые устно поддерживали такие действия по отношению к пострадавшему. В свою очередь одно обвиняемое лицо, зная о совершении особо тяжкого преступления, не проинформировало об этом правозащитные учреждения.

Постадавшего мужчину вечером следующего дня обнаружил прохожий.

Спустя четыре дня пострадавший от полученных травм скончался.

Дело передано на рассмотрение Рижскому городскому суду.