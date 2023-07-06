Хотела оплатить картой, но терминал не работал. Водитель не пустил в автобус девушку-подростка

Водитель Liepājas autobusa parks в Огре отказался впускать в автобус несовершеннолетнюю девушку, которая хотела оплатить проезд картой, однако банковский терминал в тот момент не работал, сообщает передача Bez Tabu.
Отец девушки выразил возмущение, он указывает, что ей нужно было спешить на важную встречу, поэтому она бежала четыре километра.
Транспортные услуги ни в коем случае не являются бесплатными, однако бывают ситуации, когда водителю стоит быть более снисходительным, считают на предприятии. Возможно, перезагрузка терминала, чтобы можно было осуществлять платежи, могла бы стать решением этого инцидента.
Кроме того, произошедшее является напоминанием для всех пассажиров, что наличные деньги могут спасти в момент, когда у банковских терминалов возникают технические проблемы.
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