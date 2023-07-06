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На Празднике песни выступят латышские хоры из России

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На Праздник песни приехали латышские хоры "Талава" и "Петерпилс" из России
На Праздник песни приехали латышские хоры "Талава" и "Петерпилс" из России Фото: https://twitter.com/LVembRussia

В праздничной программе Всеобщего латвийского праздника песни и танца этого года принимают участие два коллектива из России: Московский латышский хор "Талава" и Санкт-Петербургский латышский хор "Петерпилс", сообщили представители латвийского посольства в РФ. 

 

Это также подтвердили RUS TVNET организаторы праздника. Эти два хора представляют латышей в России, пояснила специалист по связям с общественностью Латвийского национального культурного центра Линда Эртмане. Оба хора примут участие в большом концерте хоров Праздника песни Tīrums. Dziesmas ceļs и в заключительном концерте Kopā Augšup.

В апреле этого года в посольстве Латвии в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Московского латышского хора "Талава", сказано на сайте посольства. 

Хор "Талава" основан в 1993 году при поддержке посольства Латвии в России, посла Яниса Петерса и атташе по культуре Лаумы Власовой. За 30 лет в репертуаре хора собраны обработки латышских народных песен, сочинения латышских и русских композиторов, а также произведения Шуберта, Вивальди, Бетховена и других всемирно известных композиторов.

Хор "Талава" - лауреат трех международных хоровых фестивалей: Московского хорового фестиваля 2003 года, фестиваля Брамса в Вернигероде, Германия, 2005 года и фестиваля А. Брукнера в городе Линц в Австрии 2007 года. Начиная с 1997 года хор принимал участие в хоровых фестивалях Северных и Балтийских стран, а с 1998 года участвовал во всех латвийских Праздниках песни и танца.

Художественным руководителем и дирижером хора "Талава" все эти годы является Тамара Семичева. За значительный вклад в развитие латышского хорового искусства и сплочение латышской общины в Москве в 2022 году Тамара Семичева была награждена орденом Трех звезд.

Латышский хор "Петерпилс" Ленинградского латышского общества образовался в 1989 году. Первыми его участниками стали студенты общества "Балтикум" и латыши, проживающие в Ленинграде. Уже в 1990 году хор принял участие в ХХ Всеобщем Празднике песни и танца в Риге. Тогда на праздник впервые были приглашены латышские зарубежные музыкальные коллективы. Раймонд Паулс, который в то время занимал пост министра культуры Латвии, поддержал идею, чтобы на празднике выступил и хор Ленинградского латышского общества, несмотря на поздно поданную заявку. С тех пор хор "Петерпилс" принимал участие во всех Праздниках песни и танца в Латвии, сказано на сайте Латышского общества "Даугава" в Санкт-Петербурге.

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