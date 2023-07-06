На Празднике песни выступят латышские хоры из России

В праздничной программе Всеобщего латвийского праздника песни и танца этого года принимают участие два коллектива из России: Московский латышский хор "Талава" и Санкт-Петербургский латышский хор "Петерпилс", сообщили представители латвийского посольства в РФ.
Это также подтвердили RUS TVNET организаторы праздника. Эти два хора представляют латышей в России, пояснила специалист по связям с общественностью Латвийского национального культурного центра Линда Эртмане. Оба хора примут участие в большом концерте хоров Праздника песни Tīrums. Dziesmas ceļs и в заключительном концерте Kopā Augšup.
Ar vēstniecības atbalstu Maskavas latviešu koris “Tālava” un Sanktpēterburgas latviešu koris “Pēterpils” piedalās Vispārējos Latviešu dziesmu un deju svētkos, kas šogad svin 150 gadu jubileju. Lai visiem skaisti svētki! #ProudToBeLatvian pic.twitter.com/amHimV2s7m— Latvia in Russia (@LVembRussia) July 3, 2023
В апреле этого года в посольстве Латвии в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Московского латышского хора "Талава", сказано на сайте посольства.
Хор "Талава" основан в 1993 году при поддержке посольства Латвии в России, посла Яниса Петерса и атташе по культуре Лаумы Власовой. За 30 лет в репертуаре хора собраны обработки латышских народных песен, сочинения латышских и русских композиторов, а также произведения Шуберта, Вивальди, Бетховена и других всемирно известных композиторов.
Хор "Талава" - лауреат трех международных хоровых фестивалей: Московского хорового фестиваля 2003 года, фестиваля Брамса в Вернигероде, Германия, 2005 года и фестиваля А. Брукнера в городе Линц в Австрии 2007 года. Начиная с 1997 года хор принимал участие в хоровых фестивалях Северных и Балтийских стран, а с 1998 года участвовал во всех латвийских Праздниках песни и танца.
Художественным руководителем и дирижером хора "Талава" все эти годы является Тамара Семичева. За значительный вклад в развитие латышского хорового искусства и сплочение латышской общины в Москве в 2022 году Тамара Семичева была награждена орденом Трех звезд.
Латышский хор "Петерпилс" Ленинградского латышского общества образовался в 1989 году. Первыми его участниками стали студенты общества "Балтикум" и латыши, проживающие в Ленинграде. Уже в 1990 году хор принял участие в ХХ Всеобщем Празднике песни и танца в Риге. Тогда на праздник впервые были приглашены латышские зарубежные музыкальные коллективы. Раймонд Паулс, который в то время занимал пост министра культуры Латвии, поддержал идею, чтобы на празднике выступил и хор Ленинградского латышского общества, несмотря на поздно поданную заявку. С тех пор хор "Петерпилс" принимал участие во всех Праздниках песни и танца в Латвии, сказано на сайте Латышского общества "Даугава" в Санкт-Петербурге.
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