На Празднике песни выступят латышские хоры из России

Хор "Талава" - лауреат трех международных хоровых фестивалей: Московского хорового фестиваля 2003 года, фестиваля Брамса в Вернигероде, Германия, 2005 года и фестиваля А. Брукнера в городе Линц в Австрии 2007 года. Начиная с 1997 года хор принимал участие в хоровых фестивалях Северных и Балтийских стран, а с 1998 года участвовал во всех латвийских Праздниках песни и танца.

Художественным руководителем и дирижером хора "Талава" все эти годы является Тамара Семичева. За значительный вклад в развитие латышского хорового искусства и сплочение латышской общины в Москве в 2022 году Тамара Семичева была награждена орденом Трех звезд.

Латышский хор "Петерпилс" Ленинградского латышского общества образовался в 1989 году. Первыми его участниками стали студенты общества "Балтикум" и латыши, проживающие в Ленинграде. Уже в 1990 году хор принял участие в ХХ Всеобщем Празднике песни и танца в Риге. Тогда на праздник впервые были приглашены латышские зарубежные музыкальные коллективы. Раймонд Паулс, который в то время занимал пост министра культуры Латвии, поддержал идею, чтобы на празднике выступил и хор Ленинградского латышского общества, несмотря на поздно поданную заявку. С тех пор хор "Петерпилс" принимал участие во всех Праздниках песни и танца в Латвии, сказано на сайте Латышского общества "Даугава" в Санкт-Петербурге.