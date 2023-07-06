Юрмала и не только: введен запрет на купание на ряде пляжей Латвии

Как сообщили агентству LETA в инспекции, микробиологические показатели качества воды превышают допустимую норму и не соответствуют гигиеническим требованиям на пляжах в Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты, Пумпури, Меллужи, Асари и Каугури.

Купание запрещено в Дубулты, Асари и Каугури, а не рекомендуется купаться в Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Пумпури и Меллужи.

Также купание запрещено в Айнажи Лимбажского края и в озере Шуню в Даугавпилсе. Не рекомендуется купаться в Салацгриве Лимбажского края.

Инспекция здравоохранения призывает самоуправления разместить в местах купания соответствующие предупреждающие знаки, так как купание в такой воде представляет повышенный риск заражения инфекционными заболеваниями кожи, слизистых или желудочно-кишечного тракта.

Сотрудники инспекции взяли пробы воды для микробиологических исследований в официальных местах купания 3-4 июля. Не все результаты еще получены, и полная информация о качестве воды во всех проверенных местах купания будет доступна 7 июля.

Как поясняет инспекция, на качество воды могли повлиять сильные дожди в последние дни перед отбором проб, смывающие в воду загрязнение с прилегающей территории, а также ливневые воды, попадающие в водоемы вместе с неочищенными сточными водами.