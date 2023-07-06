Украинец с ружьем задержан на границе Латвии с Россией



Этот пистолет доступен в онлайн-магазинах по цене меньше 100 евро.



"Согласно заключений органов МЮ и МВД, данное оружие по своей классификации не относится к категории огнестрельного, а соответственно, не требует никаких разрешений, лицензий и подобных документов на приобретение, ношение и хранение", - сказано на сайтах по продаже спортивного револьвера.



Винтовка на фото от псковской таможни, которая в том числе позволила арестовать иностранца в рамках уголовного дела по статье "контрабанда боеприпасов и вооружения", является пневматической и тоже предназначена для спорта.