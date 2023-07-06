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Левитс считает, что они с Ринкевичем "близки практически по всем вопросам"

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Эгил Левитс
Президент Эгил Левитс Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Покидающий свой пост президент Эгил Левитс пожелал своему преемнику Эдгару Ринкевичу выдержки и идти путем, который он считает правильным.

После встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем Левитс отметил, что последние четыре года он тесно сотрудничал с Ринкевичем как министром иностранных дел.

"Мы очень близки практически по всем вопросам. Я предполагаю, что новый президент продолжит ту же политику, которую сам и проводил. Мой совет новому президенту - сохранять выдержку, не реагировать на каждую критику, а идти тем путем, который он считает правильным", - сказал Левитс.

Ринкевич принесет присягу и вступит в должность президента в субботу, 8 июля.

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