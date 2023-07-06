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Кариньш: Левитс внес большой вклад в обеспечение внутренней стабильности страны

rus.tvnet.lv/LETA
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш. Фото: Valsts kanceleja

Покидающий свой пост президент Эгил Левитс внес большой вклад в обеспечение внутренней стабильности страны, сказал сегодня после встречи с президентом премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Это была последняя встреча премьера с Левитсом, так как 8 июля в должность президента вступит министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Кариньш поблагодарил Левитса за работу на благо государства и тесное сотрудничество в течение последних четырех лет, которые были трудными и сложными.

"Если посмотреть в контексте всего региона, Латвия сохранила внутреннюю стабильность, и в этом большая заслуга президента. Спасибо за это. (...) Я считаю, что Левитс был хорошим президентом", - сказал Кариньш.

Левитс со своей стороны отметил, что Кариньш руководил страной профессионально, учитывая сложный состав Сейма в 2018 году и сегодня. Ему удалось сохранить коалицию и одновременно проводить реформы, которые происходят не так быстро, как хотелось бы.

Левитс подчеркнул, что у него и Кариньша схожие политические цели - оба выступают за то, чтобы Латвия была демократической западной страной, латышской Латвией. Также Кариньш и Левитс сходятся во мнении о необходимости быстрее реформировать экономику.

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