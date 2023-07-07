Эмоции, сила, красота! В грандиозном концерте хоров объединились 16 тысяч певцов

Грандиозный концерт хоров Tīrums. Dziesmas ceļš на Большой сцене Межапарка Фото: Jānis Škapars /TVNET GRUPA

Грандиозный концерт хоров Tīrums. Dziesmas ceļš на Большой сцене Межапарка Фото: Jānis Škapars /TVNET GRUPA

Грандиозный концерт хоров Tīrums. Dziesmas ceļš на Большой сцене Межапарка Фото: Jānis Škapars /TVNET GRUPA

Грандиозный концерт хоров Tīrums. Dziesmas ceļš на Большой сцене Межапарка Фото: Jānis Škapars /TVNET GRUPA

В четверг, 6 июля, в 20:00 в Межапарке состоялся грандиозный концерт хоровой музыки. Впервые новая сцена на концерте зазвучала так мощно - в песнях объединились около 16 тысяч певцов.

Хор исполнял обработки народных песен и авторские композиции, вдохновленные народными песнями, а большую роль в звучании хора играло пение a cappella.

В программу концерта вошли как наследие предыдущих Праздников, так и композиции, художественно ярко выражающие латвийскую идентичность, свободу народа, уважение к наследию предков, поиск духовной чистоты и откровения будущего.

Почетными главными дирижерами концерта были Юрис Клявиньш и Лилия Зобенс, главными дирижерами - Каспар Адамсонс, Янис Балтыньш, Айра Бирзиня, Юргис Цабулис, Гинт Цеплениекс, Ивар Цинкус, Мартиньш Клишанс, Сигвард Клява, Улдис Кокарс, Мара Марнауза, Айгар Мери, Мартиньш Озолиньш, Янис Озолс, Агита Римшевича, Марис Сирмайс, Арий Шкепастс, Инт Тетеровскис, Евгений Устинсковс, Илзе Валце, Роман Ванагс, Андрис Вейсманис, Эдгар Витолс, главным дирижером духового оркестра был Андис Карелис.

В концерте приняли участие смешанные, женские и мужские хоры, Оркестр Штаба Национальных Вооруженных Сил, Оркестр Земессардзе, ансамбль Auļi, хор мальчиков Рижской 1-й музыкальной школы им. Язепа Мединя и хор девочек Vivace, хор мальчиков Домского собора и хор девочек Домского собора Tiara и хор переводчиков латышского жестового языка.

Художественные руководители концерта - Арий Шкепастс и Каспар Адамсонс, режиссер - Юрис Йонелис, сценограф - Аустра Сникере, драматург - Матисс Грицманис.

Галерея: Грандиозный концерт хоров Tīrums. Dziesmas ceļš на Большой сцене Межапарка