Как Левитс проведет последний день на посту президента?

В 10:00 Левитс возложит цветы к памятнику Свободы и поблагодарит собравшихся у памятника представителей Национальных вооруженных сил, пограничников, полицейских и пожарных за их работу на благо страны.

В 10:45 Левитс, который является патроном цикла "Латышской книге - 500", отправится в Латвийскую национальную библиотеку, чтобы передать ей послание о латышском языке и его будущем, а в 12:00 посетит Адажскую военную базу.

Молодые люди будут сопровождать президента на всех мероприятиях, а в 14:30 он проведет с ними беседу в Рижском замке, после чего состоится фотографирование на башне Святого Духа.