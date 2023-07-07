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Как Левитс проведет последний день на посту президента?

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Эгил Левитс
Президент Эгил Левитс Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Покидающий пост президент Эгил Левитс проведет последний день своих полномочий с 24 общественно активными молодыми людьми из Курземе, Земгале, Видземе, Латгале, Селии и латышской диаспоры, сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента.

В 10:00 Левитс возложит цветы к памятнику Свободы и поблагодарит собравшихся у памятника представителей Национальных вооруженных сил, пограничников, полицейских и пожарных за их работу на благо страны.

В 10:45 Левитс, который является патроном цикла "Латышской книге - 500", отправится в Латвийскую национальную библиотеку, чтобы передать ей послание о латышском языке и его будущем, а в 12:00 посетит Адажскую военную базу.

Молодые люди будут сопровождать президента на всех мероприятиях, а в 14:30 он проведет с ними беседу в Рижском замке, после чего состоится фотографирование на башне Святого Духа.

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