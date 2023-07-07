Жары не будет: прогноз синоптиков до конца месяца

В июле в Северной Европе ожидаются частые циклоны, а в Латвии будет преобладать западный ветер, что обеспечит умеренно теплую погоду. Жара возможна лишь временно, по мере прихода теплой зоны циклона.

Самая сильная жара летом наступает во время антициклонов, но текущие прогнозы не свидетельствуют о том, что в ближайшее время может усилиться область высокого давления.

По прогнозам, количество осадков в июле будет близко или ниже среднего многолетнего уровня. В результате в некоторых районах страны, вероятно, продолжится засуха.

В предстоящие выходные в Латвии ожидается умеренный северо-западный ветер, переменная облачность, в Видземе и Латгале возможны кратковременные ливни и грозы. Температура воздуха ночью составит +8...+16 градусов, днем будет +18...+24 градуса.

В Риге в ближайшие несколько дней ожидается преимущественно сухая погода, возможны лишь кратковременные дожди, в основном в первой половине субботы.