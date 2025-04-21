В Латвии собирают подписи за обязательное среднее образование

В настоящее время в Латвии обязательным считается завершение базового школьного образования или продолжение его получения до достижения 18-летнего возраста.

Инициатором выступил Янис Виеглиньш. Он предлагает установить, что после 9 класса каждый ученик должен обязательно продолжить обучение - либо в академической средней школе, либо в профессиональном училище.

По его мнению, образованное общество - это основа устойчивого существования нации. Он подчеркивает, что нынешняя геополитическая обстановка наглядно показывает: способность критически воспринимать информацию, делать осознанный и качественный выбор напрямую зависит от уровня знаний и образования.

Виеглиньш считает, что дефицит образования и знаний среди населения в случае угрозы национальной безопасности может стать "серьезным риском". По его словам, уже сегодня дезинформация и антипатриотическая риторика становятся привычным элементом в социальных сетях, а люди с низким уровнем критического мышления, слабыми знаниями истории и неумением анализировать происходящее легко попадают под влияние разрушительных нарративов. Это, по его словам, формирует устойчивое общественное настроение в духе "все плохо".

Автор инициативы убежден: девяти классов как образовательного минимума больше недостаточно. Стране необходимо повышать общий интеллектуальный потенциал населения и объем знаний. Обязательное среднее образование, по его мнению, помогло бы гражданам лучше ощущать свою связь с государством, повысило бы качество общественной дискуссии и способствовало бы формированию более спокойной и устойчивой социальной среды.

Кроме того, обязательное среднее образование, как считает Виеглиньш, усилило бы внутреннюю конкуренцию на рынке труда и повысило бы конкурентоспособность Латвии на международном уровне.