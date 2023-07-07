Фото ⟩ В Москве избили и облили зеленкой адвоката. Она причастна к делу о судье-взяточнике

"В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз", - сообщили в адвокатской палате Московской области. Пономарева - одна из членов палаты.

Ранее, как пишет "Адвокатская улица", на Пономареву уже несколько раз нападали, она также находилась под госзащитой. В частности, автомобиль юриста обливали краской, а самой Пономаревой присылали угрозы в интернете - вместе с фотографиями ее близких и имущества. Пономарева обращалась в российские правоохранительные органы, но, как подчеркнули в адвокатской палате, "результатов это не дало, виновные установлены не были".

В адвокатской палате Московской области сообщили, что Пономарева связывает нападение со своей рабочей деятельностью, а конкретно - с делом задержанного за получение взятки судьи Котова - девушку приглашали на суд как свидетеля. Совет палаты планирует обратиться к руководству Следственного комитета России, потребовав организовать расследование нападений.

Это второе подобное нападение за неделю. Во вторник в Чечне неизвестные также избили адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Милашину при этом облили зеленкой и обрили.