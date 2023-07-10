Скандальная Дидрихсоне: "одежда с AliExpress", интерес СГД, PTAC и чуть-чуть политики

Ранее широко обсуждались привычки Элины как водителя - она ездила, не пристегнувшись ремнем безопасности, а видеоролики с сыном вызвали широкий общественный резонанс. После чего девушка просто решила больше не показывать малыша подписчикам.

Дидрихсоне также получила выговоры от PTAC за то, что не использовала хештег #reklāma в Instagram, где она активно рекламирует одежду. Время от времени звучат и другие жалобы - к примеру, несколько женщин утверждают, что при покупке одежды их просили заплатить наличными, а чек не выдали. Имеются претензии и к системе возврата товара.

Элина Дидрихсоне Фото: Ekrānuzņēmums

Внешность Дидрихсоне и "улучшайзинг"

Элина Дидрихсоне не раз признавалась, что она сторонница искусственной красоты. В 2020 году на шоу "Ловцы снов" на канале STV Pirmā! блогер открыто рассказала о проведенных манипуляциях. При этом она не только вдохновляет женщин улучшать себя, но и советует серьезно обдумывать необходимость таких преображений.

Элина Дидрихсоне Фото: Кадр из видео

"Я нарастила волосы, у меня филлеры в губах, и результат мне очень нравится. Я знаю, почему я это сделала", - говорит девушка, объясняя, что ее естественный нос относительно больше, а губы - меньше, поэтому она хотела немного увеличить их, чтобы улучшить пропорции лица.

"Я думаю, что результат во много раз лучше, чем был", - сказала Элина.

Она также сделала операцию по увеличению груди и ни на минуту не пожалела об этом решении. "Это дало мне только огромные преимущества - мне это нравится, это нравится моему мужу, и одежда сразу выглядит лучше", - говорит Дидрихсоне.

В конце марта 2023 года Элина удивила подписчиков визуальным преображением. Она сделала черно-белые афролоконы, но после шквала критики избавилась от них. К слову, сейчас у нее ярко-розовые волосы.

Элина Дидрихсоне и ее муж Наурис Дидрихсонс Фото: Gints Ivuškāns/ TV3 šovs "Zilonis Studijā"

Элина Дидрихсоне Фото: Кадр из видео