Скандальная Дидрихсоне: "одежда с AliExpress", интерес СГД, PTAC и чуть-чуть политики

7 июля Элина Дидрихсоне отметила свое 26-летие. Рассказываем об этом скандальном латвийском блогере и предпринимательнице в рубрике "Звезда недели".
Кто такая Элина Дидрихсоне?
Элина Дидрихсоне - одна из самых обсуждаемых продавцов одежды в Латвии и инфлюенсер. На ее страницу в Instagram подписаны 110 тысяч человек.
Согласно информации, которая доступна в Сети, родилась Элина в 1997 году в Добеле. Занята она работой в магазине одежды Butterfly, который принадлежит ее мужу Наурису.
SIA EDButterfly, принадлежащее Наурису Дидрихсонсу, со своим магазином розничной торговли одеждой Butterfly, в 2021 году увеличило оборот до 845,98 тысячи евро (Lursoft). Наурис Дидрихсонс - единственный держатель капитала SIA EDButterfly. Он также является владельцем Buterfly и еще двух компаний, зарегистрированных в этом году - SIA NENE и SIA Didrihsoni.
В 2021 году Элина Дидрихсоне также участвовала в основании политической партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и выступала под 29-м номером на выборах.
Дидрихсоне и ее муж Наурис являются членами религиозной организации "Благая весть" (Prieka vēsts) и часто появляются на ее мероприятиях.
Как магазин связан с AliExpress и другие скандалы
Имя Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения Центра защиты прав потребителей (PTAC) и Службы государственных доходов (VID), а вместе с мужем Наурисом - в поле зрения социальной службы и Инспекции по защите прав детей.
1 июля 2020 года социальные сети взбудоражил пост некой Кристине, которая утверждала, что в магазине инфлюенсеров Науриса и Элины Дидрихсонсов Butterfly продают одежду, заказанную в китайском интернет-магазине.
В посте были представлены фотографии одежды торговой марки Butterfly из профиля Элины Дидрихсоне и фото из популярного интернет-магазина AliExpress. Автор поста указала на очевидное сходство в одежде и разницу в цене.
"Нет, классно, что есть свой бизнес и есть чем заниматься, но, возможно, я кому-то открою Америку прямо в Китае - на AliExpress", - написала Кристине.
В комментариях некоторые девушки согласились с автором поста, отметив, что это и объясняет качество одежды, купленной в магазине Butterfly. Однако большинство комментаторов встали на защиту Дидрихсоне, указав, что, возможно, сходство и присутствует, но на фотографиях Элины видно - качество одежды Butterfly в разы лучше.
О скандале высказались и местные знаменитости - например, инфлюенсер Амуна Давис, или Давис Кименис. Он посвятил этому целую серию сториз в своем Instagram-профиле, высмеяв новости, всплывшие о Butterfly. Элина Дидрихсоне тоже выступила с обращением ко "всем своим хейтерам" в сториз Instagram.
Она отметила, что интернет-магазин AliExpress на проданный товар накладные не выдает, поэтому ее фирма просто не могла бы работать без документов на закупку: "Это важный аргумент, о котором люди не задумываются".
Дидрихсоне добавила, что сама не является клиентом AliExpress и даже не знает, "как там все происходит", но то, что интернет-магазин не выдает накладные, она знает и понимает, что продавать товары с AliExpress незаконно, поэтому ее магазин подобным не занимается.
Ранее широко обсуждались привычки Элины как водителя - она ездила, не пристегнувшись ремнем безопасности, а видеоролики с сыном вызвали широкий общественный резонанс. После чего девушка просто решила больше не показывать малыша подписчикам.
Дидрихсоне также получила выговоры от PTAC за то, что не использовала хештег #reklāma в Instagram, где она активно рекламирует одежду. Время от времени звучат и другие жалобы - к примеру, несколько женщин утверждают, что при покупке одежды их просили заплатить наличными, а чек не выдали. Имеются претензии и к системе возврата товара.
Внешность Дидрихсоне и "улучшайзинг"
Элина Дидрихсоне не раз признавалась, что она сторонница искусственной красоты. В 2020 году на шоу "Ловцы снов" на канале STV Pirmā! блогер открыто рассказала о проведенных манипуляциях. При этом она не только вдохновляет женщин улучшать себя, но и советует серьезно обдумывать необходимость таких преображений.
"Я нарастила волосы, у меня филлеры в губах, и результат мне очень нравится. Я знаю, почему я это сделала", - говорит девушка, объясняя, что ее естественный нос относительно больше, а губы - меньше, поэтому она хотела немного увеличить их, чтобы улучшить пропорции лица.
"Я думаю, что результат во много раз лучше, чем был", - сказала Элина.
Она также сделала операцию по увеличению груди и ни на минуту не пожалела об этом решении. "Это дало мне только огромные преимущества - мне это нравится, это нравится моему мужу, и одежда сразу выглядит лучше", - говорит Дидрихсоне.
В конце марта 2023 года Элина удивила подписчиков визуальным преображением. Она сделала черно-белые афролоконы, но после шквала критики избавилась от них. К слову, сейчас у нее ярко-розовые волосы.
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