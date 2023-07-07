Президенты Латвии, Литвы и Польши предупреждают НАТО об угрозе из Беларуси

"Сегодня, накануне саммита НАТО в Вильнюсе, нам нужна солидарность и единство, чтобы противостоять всем угрозам по принципу 360 градусов, в том числе угрозам, вызванным последними событиями в Беларуси. Мы должны показать России, что мы их видим и понимаем, и что мы готовы принять все возможные меры для противодействия им", - заявили лидеры трех стран.

Они отмечают также, что народу Беларуси нужен четкий сигнал от НАТО о том, что для альянса важно видение демократической, стабильной и процветающей Беларуси, независимой от воли России и распрей Кремля.

Они предлагают пересмотр и адаптацию политики ядерного сдерживания к новой реальности, включение конвенциональных угроз со стороны Беларуси в процесс военной адаптации альянса, а также предварительное размещение боеприпасов и вооружений на восточном фланге НАТО.

В письме также предлагается увеличить расходы на оборону, перешагнув рубеж в 2% от ВВП, и повышение устойчивости союзников к гибридным угрозам.

Президент России Владимир Путин в июне объявил, что Россия намерена начать размещение тактического ядерного оружия в Беларуси 7-8 июля.

В последнее время беспокойство Литвы по поводу ситуации в Беларуси также усилилось после того, как Кремль объявил, что после мятежа в эту страну приедет лидер наемнической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин. Части наемников также разрешено обосноваться в Беларуси, но неизвестно, произойдет ли это и когда.

Авторитарный белорусский руководитель Александр Лукашенко заявил в четверг, 6 июля, что командир ЧВК "Вагнер" Пригожин все еще находится в России.