Президенты Латвии, Литвы и Польши предупреждают НАТО об угрозе из Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда и глава Латвии Эгил Левитс направили письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главам государств и правительств альянса, предупреждая об угрозе, которую представляют события в Беларуси.
Как сообщила администрация литовского президента, в письме лидеры трех стран обращают внимание на то, что сотрудничество России и Беларуси наносит ущерб не только безопасности региона, но и всего евроатлантического пространства. В письме отмечается, что территория и ресурсы Беларуси используются Россией для войны против Украины и свидетельствуют о все более тесной военной интеграции двух стран.
"Последним его выражением стало размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Таким образом, ситуация в контексте войны в Украине обостряется и представляет прямую угрозу безопасности нашего общества.
Это еще одно грубое нарушение рамочного акта об отношениях между НАТО и Россией, которое ясно показывает, что этот документ утратил силу",
- говорится в письме лидеров Литвы, Польши и Латвии.
Лидеры трех стран также указали, что передислокация российской наемнической группировки "Вагнер" и ее лидера Евгения Пригожина в Беларусь создаст угрозу политической стабильности страны, а также потенциальную потерю контроля над конвенциональными и ядерными вооружениями.
По мнению президентов Литвы, Польши и Латвии, прибытие группы наемников Пригожина в Беларусь после неудавшегося мятежа в России также может стать для Беларуси стимулом к возобновлению усилий по вызову новой волны массовой миграции и гуманитарного кризиса на границах ЕС.
"Сегодня, накануне саммита НАТО в Вильнюсе, нам нужна солидарность и единство, чтобы противостоять всем угрозам по принципу 360 градусов, в том числе угрозам, вызванным последними событиями в Беларуси. Мы должны показать России, что мы их видим и понимаем, и что мы готовы принять все возможные меры для противодействия им", - заявили лидеры трех стран.
Они отмечают также, что народу Беларуси нужен четкий сигнал от НАТО о том, что для альянса важно видение демократической, стабильной и процветающей Беларуси, независимой от воли России и распрей Кремля.
Они предлагают пересмотр и адаптацию политики ядерного сдерживания к новой реальности, включение конвенциональных угроз со стороны Беларуси в процесс военной адаптации альянса, а также предварительное размещение боеприпасов и вооружений на восточном фланге НАТО.
В письме также предлагается увеличить расходы на оборону, перешагнув рубеж в 2% от ВВП, и повышение устойчивости союзников к гибридным угрозам.
Президент России Владимир Путин в июне объявил, что Россия намерена начать размещение тактического ядерного оружия в Беларуси 7-8 июля.
В последнее время беспокойство Литвы по поводу ситуации в Беларуси также усилилось после того, как Кремль объявил, что после мятежа в эту страну приедет лидер наемнической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин. Части наемников также разрешено обосноваться в Беларуси, но неизвестно, произойдет ли это и когда.
Авторитарный белорусский руководитель Александр Лукашенко заявил в четверг, 6 июля, что командир ЧВК "Вагнер" Пригожин все еще находится в России.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!