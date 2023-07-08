Россия пытается остановить украинское наступление вводом резервов. Что происходит на фронтах

С уходом вагнеровцев из Бахмута у российского командования возник некоторый дефицит кадров на этом участке, а украинские войска перехватили инициативу. Теперь уже они планомерно выдавливают российские части с флангов Бахмута, явно намереваясь охватить город с севера и юга. И хотя ситуация там пока не выглядит для России столь уж угрожающей, продвижение ВСУ происходит постоянно. С юга украинские войска атакуют Клещеевку — важный опорный пункт, открывающий дорогу к трассе Т0513 Бахмут-Горловка.

«На бахмутском направлении украинские штурмовые подразделения взяли часть высот к северу от Клещеевки. За остальную часть идут ожесточённые бои, — сообщает в пятницу российский телеграм-канал WarGonzo. — Если ВСУ сумеют закрепиться, удерживать расположенное в низине село российским войскам вряд ли удастся. Да это и не будет иметь смысла».

К югу от Бахмута идут мощные бои, детали мы пока что не можем раскрывать, заявил в четверг спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. «Но судя по тому, как во вражеских пабликах в телеграме идет нагнетание паники, думаю, что для них будет очень символичным название Клещеевка», — сказал он.

Карта боёв за Бахмут Фото: BBC

Бои идут и в самом городе, а также к северу от него, в районе Берховского водохранилища, где украинские части стараются выбить противника из укрепрайонов в Парасковиевке и Красной Горе.