Фото и видео ⟩ Эдгар Ринкевич вступил в должность президента Латвии. Главное

Позже Ринкевич возложил цветы к памятнику Свободы, где собралось около 300 человек. Люди, присутствовавшие на возложении цветов к памятнику Свободы, пожелали новому президенту стойкости и народной любви.

Сегодня прежний "хозяин" Рижского замка Эгил Левитс символически передал ключи от замка новому президенту Латвии Эдгару Ринкевичу.

Левитс и его супруга Андра Левите встретили Ринкевича на площади у Рижского замка, а затем направились к воротам. В мероприятии приняли участие военнослужащие Национальных вооруженных сил, военный оркестр исполнил государственный гимн Латвии.

За мероприятием наблюдали около 100 жителей и гостей города.

В 16:00 в Рижском замке состоится торжественный прием в честь инаугурации Ринкевича, а в 22:00 Ринкевич посетит большое танцевальное представление "Вечный двигатель".

Эдгар Ринкевич родился в 1973 году в Юрмале.

Он окончил факультет истории и философии Латвийского университета (ЛУ), получил сертификат об изучении политических наук и международных отношений в Университете Гронингена (Нидерланды). Имеет две степени магистра - политических наук в ЛУ и в Университете национальной обороны США.

В 1990-е годы Ринкевич работал журналистом на Латвийском радио по вопросам внешней политики и международных отношений, затем начал свою карьеру на различных должностях в Министерстве обороны, где с 1997 года в течение более чем 10 лет занимал должность госсекретаря.