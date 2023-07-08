Фото и видео ⟩ Эдгар Ринкевич вступил в должность президента Латвии. Главное

В субботу избранный президентом Латвии Эдгар Ринкевич принес торжественную присягу в Сейме, став седьмым президентом государства после восстановления независимости Латвии.
Присяга президента гласит: "Клянусь, что вся моя работа будет нацелена на благо латвийского народа. Я буду делать все, что в моих силах, для благосостояния латвийского государства и его жителей. Я буду соблюдать и уважать Конституцию Латвии и законы страны. Я буду относиться ко всем справедливо и выполнять свои обязанности по совести".
На торжественном заседании присутствовали бывшие президенты Латвии Андрис Берзиньш, Эгил Левитс, Вайра Вике-Фрейберга, Раймонд Вейонис, Валдис Затлерс, премьер-министр Кришьянис Кариньш, министры, а также представители дипломатического корпуса.
После присяги спикер Сейма Эдвард Смилтенс вручил президенту высшие государственные награды, полученные им в соответствии с законом о государственных наградах. Закон предусматривает, что при вступлении в должность президент приобретает право на получение высшей степени каждого ордена - ордена Трех звезд, ордена Виестура и креста "За заслуги". Орденом Виестура Ринкевич был уже награжден ранее, в 2004 году.
Смилтенс пожелал Ринкевичу успехов на новом посту, подчеркнув, что перед страной стоит множество насущных проблем и вызовов, для преодоления которых требуется сотрудничество всех ветвей власти.
Позже Ринкевич возложил цветы к памятнику Свободы, где собралось около 300 человек. Люди, присутствовавшие на возложении цветов к памятнику Свободы, пожелали новому президенту стойкости и народной любви.
Сегодня прежний "хозяин" Рижского замка Эгил Левитс символически передал ключи от замка новому президенту Латвии Эдгару Ринкевичу.
Левитс и его супруга Андра Левите встретили Ринкевича на площади у Рижского замка, а затем направились к воротам. В мероприятии приняли участие военнослужащие Национальных вооруженных сил, военный оркестр исполнил государственный гимн Латвии.
За мероприятием наблюдали около 100 жителей и гостей города.
В 16:00 в Рижском замке состоится торжественный прием в честь инаугурации Ринкевича, а в 22:00 Ринкевич посетит большое танцевальное представление "Вечный двигатель".
Эдгар Ринкевич родился в 1973 году в Юрмале.
Он окончил факультет истории и философии Латвийского университета (ЛУ), получил сертификат об изучении политических наук и международных отношений в Университете Гронингена (Нидерланды). Имеет две степени магистра - политических наук в ЛУ и в Университете национальной обороны США.
В 1990-е годы Ринкевич работал журналистом на Латвийском радио по вопросам внешней политики и международных отношений, затем начал свою карьеру на различных должностях в Министерстве обороны, где с 1997 года в течение более чем 10 лет занимал должность госсекретаря.
С 2002 по 2003 год Ринкевич был заместителем главы латвийской делегации на переговорах о вступлении в НАТО. С октября 2008 года по июль 2011 года возглавлял канцелярию президента Валдиса Затлерса.
Когда Затлерса не переизбрали на второй президентский срок и он занялся политикой, Ринкевич в 2011 году стал министром иностранных дел в правительстве Валдиса Домбровскиса, а в начале 2012 года вступил в Партию реформ Затлерса.
Ринкевич сохранил пост министра иностранных дел в правительствах Лаймдоты Страуюмы, Мариса Кучинскиса, а затем и в обоих правительствах Кришьяниса Кариньша.
Весной 2014 года Ринкевич вступил в партию "Единство". На выборах в 14-й Сейм он был избран в парламент по списку объединения "Новое Единство".
Ринкевич является кавалером ордена Трех звезд, командором Большого креста ордена Виестура, удостоен высоких наград НАТО и ряда зарубежных стран-союзников Латвии.
Ринкевич был избран президентом 31 мая 2023 года. За его кандидатуру проголосовали 52 депутата.
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